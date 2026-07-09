癌症研究募款餐會 7/11派拉蒙片場舉行

超過70家洛杉磯知名餐廳、酒莊、啤酒品牌及飲品夥伴共襄盛舉，免費提供各式餐點與飲品。（主辦方提供）

洛杉磯 最受矚目的夏季慈善盛事之一、Concern Foundation第51屆年度Block Party將於7月11日晚6時起在好萊塢 派拉蒙影業片場舉行。今年以「野性探險：獅子、老虎與治癒」為主題，預計吸引超4000賓客走進電影場景，在美食、美酒、音樂與娛樂中，共同為癌症 研究募款。

Concern Foundation 50多年來持續投入癌症研究經費募集，每一張門票和拍賣競標及捐款，都將支持創新癌症研究。今年活動除延續傳統外，更向共同創辦人暨現任董事長Jackie Gottlieb致敬，她將獲頒「Steve R. Freed Spirit of Concern Volunteer Leadership Award」，表彰其多年對基金會的卓越奉獻。

活動最大亮點之一是超過70家洛杉磯知名餐廳、酒莊、啤酒品牌及飲品夥伴共襄盛舉，免費提供各式餐點與飲品，包括華人熟悉的樂天皇朝（Paradise Dynasty）、Miracle Noodle、Le Shrimp Noodle Bar，以及Ramen Tatsunoya等亞洲人氣餐廳，另有Chef de Tea、OOOMAMI Cookies That Care等亞裔相關茶品牌及眾多甜點、酒類品牌，讓民眾一次品嚐洛杉磯多元國際美食。

現場並規劃三大舞台帶來整晚音樂演出，Tom Nolan Band、D' City Sound & Events等音樂人將接力演出，營造熱鬧氛圍。

除美食與音樂，活動還安排多項互動體驗，包括Brian Kramer數位攝影棚、SnapItStudio拍照體驗、Pechanga Resort Casino贊助的賭場風格遊戲、Fairmont Spa Century Plaza按摩服務、Beauty Bus Foundation彩妝造型，及多個主題休息區，讓賓客彷彿置身非洲探險旅程。

備受期待的線上靜默拍賣及現場拍賣同樣將推出豪華旅遊、精品住宿、娛樂體驗、高級餐飲及限量收藏等多項拍品，所有收益將全數投入癌症研究。詳情可登錄https://www.concernfoundation.org/block-party

洛杉磯最受矚目的夏季慈善盛事之一、Concern Foundation第51屆年度Block Party將於7月11日晚6時起在好萊塢派拉蒙影業片場舉行。（主辦方提供）