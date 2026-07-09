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北一女綠衣使節訪團 拜會駐洛經文處

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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北一女中綠衣使節訪美交流團7日特別前往駐洛杉磯台北經濟文化辦事處拜會。（讀者提供...
北一女中綠衣使節訪美交流團7日特別前往駐洛杉磯台北經濟文化辦事處拜會。（讀者提供）

台北市立第一女子高級中學（北一女）綠衣使節訪美交流團近日抵達南加，展開為期一周的參訪之旅。訪問期間，團員除參與校友交流、文化活動及校園參訪外，也於7日前往駐洛杉磯台北經濟文化辦事處拜會處長馬博元，進行交流座談，了解台美交流與國際事務推動情況。

綠衣使節與樂儀旗隊、籃球隊並列北一女三大校隊之一，以優雅風采與親善交流任務聞名。過去許多綠衣使節畢業後，也持續前往世界各地深造、就業，在不同領域發展並展現北一女校友的影響力。

此次訪美行程，由北一女校長陳智源率團抵南加州進行參訪，盼透過海外交流，拓展學生國際視野，也讓高中生們看見未來走向世界的更多可能。據南加州北一女校友會，這次七天的行程，都由當地熱心校友與友人協助妥善安排與接待，展現北一人之間深厚的情誼與凝聚力。

北一女中校長陳智源（右）與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元交流。（讀者提供）
北一女中校長陳智源（右）與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元交流。（讀者提供）

在拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，綠衣使節一行與馬博元對台美之間的安全、經濟、教育與文化交流進行一個多小時的座談。

馬博元指出，交流期間，同學們提出許多深刻而關鍵的問題，充分展現台灣年輕世代的思辨能力與國際視野，讓人深感欣慰：這群優秀的孩子來到南加，與本地政、學、科研乃至文化藝術對口交流，他想不出還有什麼比這更能向美方朋友們完美展現台灣年輕世代的活力與素養。

他表示，外交部有許多優秀同仁皆畢業於北一女，其中他的妻子也是北一女校友，因此照理說，他早已熟悉北一女學生的優秀表現。然而，每當與北一女年輕學子交流座談時，仍會被她們展現出的才華、國際視野與思考深度所感動。他表示，看到台灣未來將由一群具備能力、理想與國際關懷的新世代接棒，讓他感到十分欣慰與期待。

訪問團預計於7月9日凌晨搭乘華航班機自安大略機場返台。

精華 FAQ

  • 訪團抵達南加後進行為期 1 周的參訪，除了校友交流、文化活動與校園參訪，也拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，並與處長馬博元座談交流。

  • 雙方花了 1 個多小時討論台美之間的安全、經濟、教育與文化交流，學生也提出許多具深度的問題，展現思辨能力與對國際事務的關注。

  • 馬博元表示，北一女學生的才華、國際視野與思考深度令人感動，也讓他看見台灣未來將由具能力、理想與國際關懷的新世代接棒。

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