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拉古那伍茲華人聯誼會 參與國慶遊行

【拉古那伍茲訊】
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花車上裝點紅藍白配色，凸顯國慶日主題。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）
花車上裝點紅藍白配色，凸顯國慶日主題。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）

拉古那伍茲（Laguna Woods）華人聯誼會近日應邀參加當地國慶高爾夫花車大遊行。今年華人聯誼會裝扮10輛花車，80多聯誼會成員或在花車上或夾道歡迎吶喊，熱鬧非凡。

在會長樊惠萍組織下，拉古那伍茲華人聯誼會決定派出10輛花車，每輛花車坐四個人，共40人，另外組織一個40人的啦啦隊，總計80多人參加。他們在遊行的前一天，就按照自己所設計的圖樣開始裝飾花車。每輛均帶有濃濃的美國元素，有的是自由女神像，有的是美國的雄鷹，每輛花車都各具特色，但都以國旗及紅白藍三色的裝飾為主。坐在車上的人也都穿著國旗的衣服，頭戴高帽，手中揮舞國旗，在華聯的車隊經過時，兩旁的啦啦隊搖旗吶喊，聲勢浩大。

車隊在社區遊行後，最後停在2號俱樂部，那裡有搭建的舞台及樂隊表演，停車場的帳篷裡、草地上坐滿了人，也有裝扮自由女神的民眾四處走動，供人照相，熱鬧歡樂氣氛達到最高點。

拉古那伍茲華人聯誼會有800多會員，是拉古那伍茲村（當地社區）最大的社團之一。華聯會長樊惠萍說，「我們熱烈的參與，是表示對這個國家的尊重與熱愛。」

「自由女神像」和華聯的啦啦隊。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）
「自由女神像」和華聯的啦啦隊。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）

精華 FAQ

  • 他們受邀參加當地的國慶高爾夫花車大遊行，並以十輛花車組成車隊，搭配啦啦隊沿途歡呼，讓活動現場充滿節慶氣氛。

  • 聯誼會安排十輛花車，每車四人共四十人，另外再組成四十人的啦啦隊，合計八十多人共同投入遊行與現場加油。

  • 樊惠萍表示，聯誼會熱烈參與國慶遊行，是為了表達對這個國家的尊重與熱愛，也展現華人社團對社區的支持。

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