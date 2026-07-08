拉古那伍茲華人聯誼會 參與國慶遊行

花車上裝點紅藍白配色，凸顯國慶日主題。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）

拉古那伍茲（Laguna Woods）華人 聯誼會近日應邀參加當地國慶高爾夫花車大遊行。今年華人聯誼會裝扮10輛花車，80多聯誼會成員或在花車上或夾道歡迎吶喊，熱鬧非凡。

在會長樊惠萍組織下，拉古那伍茲華人聯誼會決定派出10輛花車，每輛花車坐四個人，共40人，另外組織一個40人的啦啦隊，總計80多人參加。他們在遊行的前一天，就按照自己所設計的圖樣開始裝飾花車。每輛均帶有濃濃的美國元素，有的是自由女神像，有的是美國的雄鷹，每輛花車都各具特色，但都以國旗及紅白藍三色的裝飾為主。坐在車上的人也都穿著國旗的衣服，頭戴高帽，手中揮舞國旗，在華聯的車隊經過時，兩旁的啦啦隊搖旗吶喊，聲勢浩大。

車隊在社區遊行後，最後停在2號俱樂部，那裡有搭建的舞台及樂隊表演，停車場的帳篷裡、草地上坐滿了人，也有裝扮自由女神的民眾四處走動，供人照相，熱鬧歡樂氣氛達到最高點。

拉古那伍茲華人聯誼會有800多會員，是拉古那伍茲村（當地社區）最大的社團之一。華聯會長樊惠萍說，「我們熱烈的參與，是表示對這個國家的尊重與熱愛。」

「自由女神像」和華聯的啦啦隊。（拉古那伍茲山莊前華聯會長葉郁寜提供）