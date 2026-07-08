聖瑪利諾免費收大型垃圾 每戶1年2次

聖瑪利諾市府提醒居民，今年7月將不再舉辦一年一度的大型廢棄物集中回收活動，改由全年預約清運服務取代。（示意圖取自Unsplash/Compagnons）

聖瑪利諾 市府提醒居民，今年7月將不再舉辦一年一度的大型廢棄物集中回收活動，改由全年預約清運服務取代。符合資格的居民可依自身需求預約清運時間，不必再等候固定的年度回收日。

市府表示，根據與Valley Vista Services簽訂的服務合約，獨棟住宅（包括大型莊園式住宅）住戶，每年可享有兩次免費大型廢棄物清運服務，每次最多可收運10件大型物品，居民可選擇最方便的日期安排清運。

可清運物品包括沙發、爐具、洗衣機、烘衣機、衣櫃、電子產品等大型家具及家電。與許多城市不同的是，工作人員將直接前往住戶平時放置垃圾桶、回收桶及廚餘桶的側院或後院收取物品，居民無須提前搬運至路邊，不僅省去搬運大型物品的不便，也可避免長時間占用街道空間。

市府表示，新的預約制服務取代過去一年一次的大型廢棄物集中回收活動，讓居民不必等到固定日期即可安排清運，也能配合搬家、家具汰換或家電更新等需求，自行選擇最合適的時間預約，提高服務彈性。

Valley Vista Services提醒，部分物品不屬於大型廢棄物到府清運範圍，包括建築及拆除廢棄物、混凝土、鋼筋、磚塊、屋頂材料等。居民預約前可先確認想要丟棄物品是否符合收運規定，以免影響清運安排。

有需要的居民可致電Valley Vista Services客服專線626-325-6508預約，或透過Valley Vista Services官網提出線上申請。