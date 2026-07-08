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北美南加州華人寫作協會新書發表會 宋久瑩談新書「妙趣橫生」

記者楊青／洛杉磯報導
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《隔壁的男人》新書作者宋久瑩。（記者楊青／攝影）
《隔壁的男人》新書作者宋久瑩。（記者楊青／攝影）

北美南加州華人寫作協會近日舉辦會員新書發表會，介紹洛城女作家宋久瑩的新書「隔壁的男人」。這本約300頁、由八篇短篇小說組成的作品，近期在台灣等地廣受讀者歡迎。

當天的新書發表會以對談方式進行，由歷史小說作家周遠馨與宋久瑩對談，從作者背景談到「隔壁的男人」的創作，從女性心理談到男性世界，從生活的真實談到情感的層次，120分鐘的交流天馬行空、妙趣橫生。

宋久瑩表示，「隔壁的男人」的故事源自她的一場夢境。夢醒後，她望著灑進屋內的陽光，開始思考「如果幸福突然消失，生活會變成什麼樣子」，而隔壁房子傳來的聲音，也成為她創作思緒的起點。她強調，作品雖受到生活細節啟發，但內容純屬虛構，並非自身經歷。

身為醫療系統高級工程師的宋久瑩表示，寫作一直是她的興趣，而非負擔。她利用零碎時間創作，靈感隨時湧現，寫作就像吃飯、工作、運動一樣，是生活的一部分。她笑說，自己的人生沒有太大壓力，寫作並非為了紓壓，而是享受創造人物與故事的過程，並藉由小說「體驗不同的人生」。

談到散文與小說的差異，宋久瑩表示，她的散文主要來自自身真實經歷與情感，而小說則擁有更大創作空間。小說靈感往往來自生活中的一個片段，例如親友的一句話、一段旅行、一首音樂，都可能發展成完整故事。例如，她將希臘之旅寫成「雅典娜」，將南極之旅寫成「那隻藍色的企鵝」；「流浪者咖啡屋」的靈感，則來自姪子想開咖啡館的念頭。

周遠馨稱讚，「隔壁的男人」中的八篇小說彼此獨立卻互有連結，層層交織，大幅提升了閱讀的趣味與層次。

僑聯總會駐美西南辦事處地區主任文光華、北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意等出席新書發表會。嚴筱意表示，現居南加州的宋久瑩長期投入文學創作，作品曾刊登於「皇冠」雜誌、「世界日報」等刊物，其散文曾獲北美文苑文學獎散文首獎。

歷史小說作家周遠馨（右）與《隔壁的男人》新書作者宋久瑩（左）對談文學創作。（記者...
歷史小說作家周遠馨（右）與《隔壁的男人》新書作者宋久瑩（左）對談文學創作。（記者楊青／攝影）

北美南加州華人寫作協會近日舉辦會員新書發表會，吸引大批文友參加。（記者楊青／攝影...
北美南加州華人寫作協會近日舉辦會員新書發表會，吸引大批文友參加。（記者楊青／攝影）

北美南加州華人寫作協會新書發表會。（左起）作家宋久瑩、周遠溫、寫作協會副會長彭南...
北美南加州華人寫作協會新書發表會。（左起）作家宋久瑩、周遠溫、寫作協會副會長彭南林，會長嚴筱意。（記者楊青／攝影）

北美南加州華人寫作協會近日舉辦會員新書發表會，吸引大批文友參加。（記者楊青／攝影...
北美南加州華人寫作協會近日舉辦會員新書發表會，吸引大批文友參加。（記者楊青／攝影）

精華 FAQ

  • 《隔壁的男人》約三百頁，由八篇短篇小說組成，內容彼此獨立卻又相互呼應。作品近期在台灣等地受到讀者歡迎，也成為這場新書發表會的焦點。

  • 宋久瑩表示，靈感源自一場夢境。她醒來後望著陽光，思考幸福若突然消失會怎樣，並受到隔壁房子的聲音啟發，進而展開故事想像與人物塑造。

  • 她認為寫作是生活的一部分，不是壓力來源。散文多來自真實經歷與情感，小說則有更大創作空間，常由旅行、音樂或親友一句話延伸成完整故事。

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