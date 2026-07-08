71周年 迪士尼樂園推晚間特惠門票 只要59美元

迪士尼也推出限時晚間門票，即日起開賣，適用於12日至8月5日期間的周日至周三，每張59美元（適用3歲以上），可於指定時段進入一座主題樂園。（迪士尼提供）

迪士尼 樂園度假區今夏推出多項限時活動與門票優惠，包括晚間特惠門票，以及全新回歸的「翱翔美國」（Soarin' Across America）體驗。邀遊客在慶祝迪士尼樂園71周年及美國建國250周年之際，感受豐富多元的遊園樂趣。

迪士尼限時晚間門票，即日起開賣，適用7月12日至8月5日的周日至周三，每張59美元（適用3歲以上），可於指定時段進入一座主題樂園 。其中，迪士尼樂園可於晚7時至閉園（午夜12時）期間入園，迪士尼加州 冒險樂園則可於下午5時至晚10時期間入園。所有晚間門票均須事先完成主題樂園預約，並視預約名額而定。

為感謝自1955年以來一路支持「地球上最快樂地方」的在地社區，迪士尼樂園度假區宣布推出安那罕居民專屬主題樂園門票優惠。安那罕居民可購買一日票，暢遊迪士尼樂園或迪士尼加州冒險樂園，3至9歲兒童票價50美元起，10歲以上成人票71美元起。門票將於7月16日起開放線上購買，可於7月20日至10月8日期間使用。

7月17日適逢迪士尼樂園度假區成立71周年，將有持續至8月9日的周年慶典，並自8月21日起有萬聖節秋季慶祝活動，享受經典遊樂設施、精彩娛樂表演、特色美食，以及與深受喜愛的迪士尼角色互動。

此外，為慶祝美國建國250周年，迪士尼加州冒險樂園自2日起限時推出「翱翔美國」（Soarin' Across America）體驗，帶領遊客飛越全美十餘處著名景觀，從中西部秋日美景、南方沼澤、西部邊疆、北方荒野到陽光普照的海岸，並搭配各地代表性的氣味效果，打造沉浸式飛行旅程。

同時，自7月16日起，遊客可透過迪士尼樂園度假區官方App參與國家地理知識問答遊戲，進一步增添園區互動體驗。更多活動資訊及購票詳情，可至Disneyland.com/AnaheimResidentOffer查詢。