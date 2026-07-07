行人穿越道 20英尺範圍內禁停車 違規者洛縣罰款63元
AI重點
文章重點整理：
南加州政府警示，駕車人士必須注意在十字路口的行人穿越道附近，不能停車，因為當局已開始積極執行加州的「日光照明以拯救生命」法案（Daylighting to Save Lives law, Assembly Bill 413），意在對行人穿越道附近停車施加限制，以減少行人死亡事故，違規者將被罰款。
該法案於2025年1月已經生效，但許多地方政府和執法部門花了數月時間進行公眾教育，而非直接發出罰款告票。但現在，這段寬限期即將結束，當局宣布將會更嚴格執法。
加州「日光照明」法案禁止司機在馬路上的人行橫道線入口側20英尺範圍內停車，不管人行道與馬路之間的路緣石有否塗上紅色。如果路緣石有延伸部分，則規定不可停車的距離縮短至15英尺。
這項規定是為確保司機和行人在走近十字路口時，能有清晰的視線。洛杉磯縣警局表示，此舉是要防止停泊的車輛阻擋司機、行人和騎自行車者的視線，從而改善行人穿越道的能見度。
許多司機可能沒有意識到這項規定，因為一些十字路口沒有標誌或路緣石標線指示禁止停車區域。然而，官員表示，無論禁止停車區有否這些標記，該法律都適用。
該法案是加州為提高行人安全和減少交通事故死亡人數，而採取的措施之一。洛杉磯縣警察局的數字顯示，近36%的行人死亡事故發生在十字路口，該處的車輛停泊在行人穿越道附近而阻擋視線，增加碰撞風險。
安全倡導者指出，保持十字路口拐角處的暢通，可以讓司機有更多時間看到進入馬路上的行人，同時也讓行人在過馬路前，更清楚看到來車。
此法案於2025年1月生效後，許多執法部門未有立刻嚴格執法，而是先讓居民熟悉新規例，寬限期於2025年3月結束，而洛杉磯縣則將宣傳教育工作持續至2025年11月。
至今，官員表示，公眾宣傳階段現已基本結束，意味著在正式執法開始後，違規司機可能會被罰款63美元。
新法禁止司機在十字路口人行穿越道入口側20英尺範圍內停車；若路緣石有延伸設計，禁停距離則縮短為15英尺，目的在於保留視線。 當局認為路口被停放車輛遮擋，會讓司機、行人和騎士彼此難以看見，增加碰撞風險；因此透過淨空路口拐角，降低行人死亡事故。 洛杉磯縣先以宣導教育讓民眾熟悉新規，寬限期後已轉入正式執法階段；違規停在禁停範圍內的司機，可能被開罰63美元。
精華 FAQ
新法禁止司機在十字路口人行穿越道入口側20英尺範圍內停車；若路緣石有延伸設計，禁停距離則縮短為15英尺，目的在於保留視線。
當局認為路口被停放車輛遮擋，會讓司機、行人和騎士彼此難以看見，增加碰撞風險；因此透過淨空路口拐角，降低行人死亡事故。
洛杉磯縣先以宣導教育讓民眾熟悉新規，寬限期後已轉入正式執法階段；違規停在禁停範圍內的司機，可能被開罰63美元。
上一則
加州酒駕代價高 保費暴漲136%
下一則