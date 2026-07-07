我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

行人穿越道 20英尺範圍內禁停車 違規者洛縣罰款63元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州「日光照明以拯救生命」法案正式執法，圖為當局發出在十字路口的行人穿越道附近不...
加州「日光照明以拯救生命」法案正式執法，圖為當局發出在十字路口的行人穿越道附近不能停車的範圍說明圖。（洛杉磯縣警察局）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州日光照明法已生效，禁止路口人行道入口前20英尺內停車。
  • 重點二：若路緣石有延伸設計，禁停距離可縮短為15英尺以維持視線。
  • 重點三：洛縣結束宣導期後嚴格執法，違規停車最高可罰63美元。

加州政府警示，駕車人士必須注意在十字路口的行人穿越道附近，不能停車，因為當局已開始積極執行加州的「日光照明以拯救生命」法案（Daylighting to Save Lives law, Assembly Bill 413），意在對行人穿越道附近停車施加限制，以減少行人死亡事故，違規者將被罰款。

該法案於2025年1月已經生效，但許多地方政府和執法部門花了數月時間進行公眾教育，而非直接發出罰款告票。但現在，這段寬限期即將結束，當局宣布將會更嚴格執法。

加州「日光照明」法案禁止司機在馬路上的人行橫道線入口側20英尺範圍內停車，不管人行道與馬路之間的路緣石有否塗上紅色。如果路緣石有延伸部分，則規定不可停車的距離縮短至15英尺。

這項規定是為確保司機和行人在走近十字路口時，能有清晰的視線。洛杉磯縣警局表示，此舉是要防止停泊的車輛阻擋司機、行人和騎自行車者的視線，從而改善行人穿越道的能見度。

許多司機可能沒有意識到這項規定，因為一些十字路口沒有標誌或路緣石標線指示禁止停車區域。然而，官員表示，無論禁止停車區有否這些標記，該法律都適用。

該法案是加州為提高行人安全和減少交通事故死亡人數，而採取的措施之一。洛杉磯縣警察局的數字顯示，近36%的行人死亡事故發生在十字路口，該處的車輛停泊在行人穿越道附近而阻擋視線，增加碰撞風險。

安全倡導者指出，保持十字路口拐角處的暢通，可以讓司機有更多時間看到進入馬路上的行人，同時也讓行人在過馬路前，更清楚看到來車。

此法案於2025年1月生效後，許多執法部門未有立刻嚴格執法，而是先讓居民熟悉新規例，寬限期於2025年3月結束，而洛杉磯縣則將宣傳教育工作持續至2025年11月。

至今，官員表示，公眾宣傳階段現已基本結束，意味著在正式執法開始後，違規司機可能會被罰款63美元。

精華 FAQ

  • 新法禁止司機在十字路口人行穿越道入口側20英尺範圍內停車；若路緣石有延伸設計，禁停距離則縮短為15英尺，目的在於保留視線。

  • 當局認為路口被停放車輛遮擋，會讓司機、行人和騎士彼此難以看見，增加碰撞風險；因此透過淨空路口拐角，降低行人死亡事故。

  • 洛杉磯縣先以宣導教育讓民眾熟悉新規，寬限期後已轉入正式執法階段；違規停在禁停範圍內的司機，可能被開罰63美元。

加州 洛縣

上一則

加州酒駕代價高 保費暴漲136%

下一則

免費升等商務艙？空服員大揭密

延伸閱讀

酒駕撞傷華人夫婦 肇事者被判「太平間抬屍」6個月

酒駕撞傷華人夫婦 肇事者被判「太平間抬屍」6個月
紐約重啟「羞恥貼紙」阻街車主將面臨罰單+難撕雙重懲罰

紐約重啟「羞恥貼紙」阻街車主將面臨罰單+難撕雙重懲罰
MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元
加州45歲狂男持刀劫車爆街頭警匪追逐 連撞10人被捕

加州45歲狂男持刀劫車爆街頭警匪追逐 連撞10人被捕
紐約上半年行人死亡事故 創新低

紐約上半年行人死亡事故 創新低
聖荷西禁令奏效 街頭房車少一半

聖荷西禁令奏效 街頭房車少一半

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
華人Steven夫婦返鄉考察養老環境，在親屬家飲用號稱「俄羅斯奶粉」後身體不適，事後查證竟是假冒產品。（受訪者Steven提供）

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

2026-07-05 19:29
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相