行人穿越道 20英尺範圍內禁停車 違規者洛縣罰款63元

加州「日光照明以拯救生命」法案正式執法，圖為當局發出在十字路口的行人穿越道附近不能停車的範圍說明圖。（洛杉磯縣警察局）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州日光照明法已生效，禁止路口人行道入口前20英尺內停車。

加州日光照明法已生效，禁止路口人行道入口前20英尺內停車。 重點二： 若路緣石有延伸設計，禁停距離可縮短為15英尺以維持視線。

若路緣石有延伸設計，禁停距離可縮短為15英尺以維持視線。 重點三：洛縣結束宣導期後嚴格執法，違規停車最高可罰63美元。

南加州 政府警示，駕車人士必須注意在十字路口的行人穿越道附近，不能停車，因為當局已開始積極執行加州的「日光照明以拯救生命」法案（Daylighting to Save Lives law, Assembly Bill 413），意在對行人穿越道附近停車施加限制，以減少行人死亡事故，違規者將被罰款。

該法案於2025年1月已經生效，但許多地方政府和執法部門花了數月時間進行公眾教育，而非直接發出罰款告票。但現在，這段寬限期即將結束，當局宣布將會更嚴格執法。

加州「日光照明」法案禁止司機在馬路上的人行橫道線入口側20英尺範圍內停車，不管人行道與馬路之間的路緣石有否塗上紅色。如果路緣石有延伸部分，則規定不可停車的距離縮短至15英尺。

這項規定是為確保司機和行人在走近十字路口時，能有清晰的視線。洛杉磯縣警局表示，此舉是要防止停泊的車輛阻擋司機、行人和騎自行車者的視線，從而改善行人穿越道的能見度。

許多司機可能沒有意識到這項規定，因為一些十字路口沒有標誌或路緣石標線指示禁止停車區域。然而，官員表示，無論禁止停車區有否這些標記，該法律都適用。

該法案是加州為提高行人安全和減少交通事故死亡人數，而採取的措施之一。洛杉磯縣警察局的數字顯示，近36%的行人死亡事故發生在十字路口，該處的車輛停泊在行人穿越道附近而阻擋視線，增加碰撞風險。

安全倡導者指出，保持十字路口拐角處的暢通，可以讓司機有更多時間看到進入馬路上的行人，同時也讓行人在過馬路前，更清楚看到來車。

此法案於2025年1月生效後，許多執法部門未有立刻嚴格執法，而是先讓居民熟悉新規例，寬限期於2025年3月結束，而洛杉磯縣則將宣傳教育工作持續至2025年11月。

至今，官員表示，公眾宣傳階段現已基本結束，意味著在正式執法開始後，違規司機可能會被罰款63美元。