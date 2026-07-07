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好市多南加開新點 部分居民：沒必要

編譯組／綜合報導
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唐尼副市長Horacio Ortiz Jr在個人Instagram分享市議會通過...
唐尼副市長Horacio Ortiz Jr在個人Instagram分享市議會通過好市多建案的消息，引起部分居民質疑其必要性。（取自Horacio Ortiz Jr IG）

加州唐尼市（Downey）正準備迎接零售巨擘好市多進駐，然而並非所有當地居民都對此感到興奮。有居民質疑，附近開車15分鐘的諾瓦克市已有好市多，與其再建一家，不如引入Trader Joe's。

當地媒體「唐尼愛國者報」報導，唐尼市議會近日正式批准，將在市內Firestone大道，興建一家全新的好市多量販店與附設加油站。唐尼市副市長Horacio Ortiz Jr隨後在個人Instagram上分享市議會通過該案的好消息「歡迎好市多進駐唐尼，大購物車、大省錢、大新聞」。然而，許多市民卻在留言區對此項計畫表示反對。

Horacio Ortiz Jr在貼文中強調，這項好市多投資案，「將創造數百個工作機會、為城市的基本公共服務帶來新稅收，並鞏固城市的未來發展。」

儘管如此，許多回復質疑該計畫的必要性。帳號為「mustygus」的網友質疑，附近明明就有另一家好市多分店，為何還要再蓋一座？他寫道：「開車到諾瓦克的好市多也才15分鐘，真的有需要再開一家嗎？」這番言論引發不少網友共鳴，截至2日有超過530個點讚，以及大量回復表達支持該看法。

不過，也有部分居民對好市多進駐表示歡迎，原因是諾瓦克好市多自重新規劃停車場後，車位變得「極度難停」。網友「stopreadingthis___」說：「那些抱怨開車去諾瓦克只要15分鐘的人，顯然平常都沒去過那裡，其停車場簡直是災難。」

唐尼愛國者報6月的報導指出，該市針對此計畫的資金協議總額達1050萬美元，將牽涉多方利益關係人，並分為兩階段計畫進行。參與這項協議的單位，包括好市多、唐尼尼桑汽車（Downey Nissan）以及地主Andrews Rancho del Norte與Andrews Rancho del Sur。

計畫的第一階段，是將「唐尼尼桑汽車」遷移至Firestone大道上由Andrews Rancho del Sur所擁有的一處新預定地。

第二階段則是跨越兩塊不同地號的土地，正式建造全新的好市多賣場與加油站。該好市多預定占地13.59英畝，涵蓋已歇業的「全美家居中心」（All American Home Center）舊址空地，以及現有的唐尼尼桑汽車展示中心，兩者目前均為Andrews Rancho del Norte所有。

唐尼市議會近日已正式批准，將在市內的Firestone大道，興建一家全新的好市多...
唐尼市議會近日已正式批准，將在市內的Firestone大道，興建一家全新的好市多量販店與附設加油站。（美聯社）

精華 FAQ

  • 市議會已通過在Firestone大道興建全新好市多量販店，並附設加油站。此案涉及土地整合與搬遷安排，將分兩階段完成，屬於大型零售開發計畫。

  • 反對者認為附近諾瓦克市已有好市多，開車約十五分鐘即可到達，沒有必要再蓋一間。他們主張若要引進新店，Trader Joe's等其他品牌可能更符合需求。

  • 市府表示，此案可創造數百個工作機會，並為城市基本公共服務帶來新增稅收。計畫總額約1050萬美元，且牽涉好市多、唐尼尼桑與地主等多方協調。

好市多 加州

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