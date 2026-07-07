加州新航太館11月13日開幕 全球唯一發射展示

新館位於洛杉磯市博覽公園（Exposition Park），新增約20萬平方英尺展覽空間。（加州科學中心提供）

加州 科學中心24日宣布，全新「Samuel Oschin航太中心」將於11月13日正式對外開放。新館最大亮點，是成為退役太空梭「奮進號」（Endeavour）的永久家園，並將以完整發射姿態展示，成為全球唯一可看到真正太空梭系統以準備發射配置展出的場所。

新館位於洛杉磯市博覽公園（Exposition Park），斥資約4億5000萬美元打造，新增約20萬平方英尺展覽空間，幾乎使加州科學中心的展覽面積增加一倍。除展示奮進號外，也將設有韓亞航空館（Korean Air Aviation Gallery）及Kent Kresa太空館，新館將展出約100件航空與太空文物，以及100項全新互動展覽，透過科學與工程體驗介紹航空及太空探索。

其中最受矚目的Samuel Oschin太空梭展館，將奮進號與兩具固體火箭推進器及外部燃料箱完整組裝，並以20層樓高的垂直發射姿態展示，重現太空梭升空前模樣。官方表示，這將是全球首座、也是唯一一座以完整發射配置展示真正太空梭的永久展覽。

奮進號是美國最後一架建造完成的太空梭，自1992年首次升空至2011年退役期間，共執行25次太空任務，包括協助建造國際太空站、維修哈伯太空望遠鏡，以及執行多項科學研究任務。NASA於2011年選定加州科學中心作為其永久典藏地，以彰顯加州在航太產業的重要地位。

官方預估，隨著2028年洛杉磯奧運及其他大型文化設施陸續啟用，博覽公園將成為國際級觀光與文化中心。

加州科學中心及Samuel Oschin航太中心均免費參觀。不過，航太中心因預期人潮眾多，將採時段預約制，提前預約需支付小額服務費。

新館最大的亮點，是成為退役太空梭「奮進號」（Endeavour）的永久家園，並將以完整發射姿態展示。（加州科學中心提供）

奮進號被大型吊掛機械安置進新家。（記者趙健╱攝影）