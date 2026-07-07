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加州新航太館11月13日開幕 全球唯一發射展示

記者趙健／綜合報導
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新館位於洛杉磯市博覽公園（Exposition Park），新增約20萬平方英尺...
新館位於洛杉磯市博覽公園（Exposition Park），新增約20萬平方英尺展覽空間。（加州科學中心提供）

加州科學中心24日宣布，全新「Samuel Oschin航太中心」將於11月13日正式對外開放。新館最大亮點，是成為退役太空梭「奮進號」（Endeavour）的永久家園，並將以完整發射姿態展示，成為全球唯一可看到真正太空梭系統以準備發射配置展出的場所。

新館位於洛杉磯市博覽公園（Exposition Park），斥資約4億5000萬美元打造，新增約20萬平方英尺展覽空間，幾乎使加州科學中心的展覽面積增加一倍。除展示奮進號外，也將設有韓亞航空館（Korean Air Aviation Gallery）及Kent Kresa太空館，新館將展出約100件航空與太空文物，以及100項全新互動展覽，透過科學與工程體驗介紹航空及太空探索。

其中最受矚目的Samuel Oschin太空梭展館，將奮進號與兩具固體火箭推進器及外部燃料箱完整組裝，並以20層樓高的垂直發射姿態展示，重現太空梭升空前模樣。官方表示，這將是全球首座、也是唯一一座以完整發射配置展示真正太空梭的永久展覽。

奮進號是美國最後一架建造完成的太空梭，自1992年首次升空至2011年退役期間，共執行25次太空任務，包括協助建造國際太空站、維修哈伯太空望遠鏡，以及執行多項科學研究任務。NASA於2011年選定加州科學中心作為其永久典藏地，以彰顯加州在航太產業的重要地位。

官方預估，隨著2028年洛杉磯奧運及其他大型文化設施陸續啟用，博覽公園將成為國際級觀光與文化中心。

加州科學中心及Samuel Oschin航太中心均免費參觀。不過，航太中心因預期人潮眾多，將採時段預約制，提前預約需支付小額服務費。

新館最大的亮點，是成為退役太空梭「奮進號」（Endeavour）的永久家園，並將...
新館最大的亮點，是成為退役太空梭「奮進號」（Endeavour）的永久家園，並將以完整發射姿態展示。（加州科學中心提供）

奮進號被大型吊掛機械安置進新家。（記者趙健╱攝影）
奮進號被大型吊掛機械安置進新家。（記者趙健╱攝影）

精華 FAQ

  • 加州科學中心宣布，新館將於11月13日正式開放，位置在洛杉磯市博覽公園。此園區也被視為未來重要文化與觀光樞紐，將吸引大量國內外遊客前往參觀。

  • 最特別的是退役太空梭奮進號將與兩具固體火箭推進器及外部燃料箱完整組裝，並以20層樓高的垂直發射姿態展出，成為全球唯一永久展示真正太空梭發射配置的場館。

  • 新館還有韓亞航空館、Kent Kresa太空館，以及約100件航空太空文物與100項互動展覽。加州科學中心免費入場，但航太中心因人潮預期將採時段預約制。

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