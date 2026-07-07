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漢庭頓灘國慶遊行 駐經文處首度打造「台灣花車」亮眼

洛杉磯訊
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台美小姐受邀擔任觀光親善大使。（駐洛經文處提供）
台美小姐受邀擔任觀光親善大使。（駐洛經文處提供）

為拓展美國主流旅遊市場，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處4日率團參加第122屆漢庭頓灘（Huntington Beach）國慶日遊行，這是全美歷史最悠久、規模最大的國慶盛會之一。

駐洛經文處處長馬博元（前排右三）率台灣百人遊行隊伍首次參加漢庭頓灘國慶日遊行活動...
駐洛經文處處長馬博元（前排右三）率台灣百人遊行隊伍首次參加漢庭頓灘國慶日遊行活動。（駐洛經文處提供）

台灣今年首度以「DISCOVER TAIWAN（探索台灣）」為主題打造專屬觀光花車，透過充滿台灣特色的設計與百人遊行隊伍，向現場數十萬名觀眾及全美電視直播觀眾，展現台灣多元觀光魅力與熱情好客形象。

當天由駐洛杉磯經文處處長馬博元親自率領代表團參與遊行。今年台灣代表團由約百人組成，包括洛杉磯經文處同仁、僑胞志工及八位台美小姐共同參與。遊行隊伍身穿印有台灣觀光吉祥物「喔熊（OhBear）」與美國國鳥白頭海鵰攜手圖樣的白色T恤，沿途向民眾揮手致意，並發送台灣觀光宣傳涼扇，吸引許多觀眾駐足拍照、互動，展現台灣友善熱情形象。

首次亮相的台灣觀光花車是當天遊行焦點。花車以交通部觀光署「TAIWAN-Waves of Wonder（台灣•驚喜無所不在）」品牌形象為設計主軸，前方由喔熊與象徵自由精神的白頭海鵰迎賓，象徵台美友誼與交流。

花車融合多項台灣最具代表性觀光元素，包括台北101、台灣高鐵、日月潭、宜蘭礁溪溫泉、大甲媽祖文化、原住民族文化，以及珍珠奶茶與烏龍茶等特色，透過豐富的視覺設計，向美國民眾介紹台灣兼具自然、人文、美食及現代建設的多元魅力。

駐洛經文處處長馬博元率團的遊行隊伍沿途向民眾揮手致意，並發送台灣觀光宣傳涼扇，吸...
駐洛經文處處長馬博元率團的遊行隊伍沿途向民眾揮手致意，並發送台灣觀光宣傳涼扇，吸引許多觀眾駐足拍照、互動，展現台灣友善熱情的形象。（駐洛經文處提供）

馬博元表示，台灣與美國是重要夥伴，能夠參與美國如此重要的國慶活動，並在西岸規模最大的獨立日遊行中介紹台灣，是難得且具有意義的機會。他希望透過此次活動，讓更多美國民眾認識台灣，並親自到台灣旅遊。

駐洛經文處處長馬博元（右）受訪說明台灣花車意象及歡迎國際友人訪台旅遊。（駐洛經文...
駐洛經文處處長馬博元（右）受訪說明台灣花車意象及歡迎國際友人訪台旅遊。（駐洛經文處提供）

他指出，近年台美交流持續升溫，美國赴台旅遊人數穩定成長。根據交通部觀光署統計，今年上半年美國旅客赴台已突破38萬5000人次，較去年同期成長約9.5%。

交通部觀光署駐洛杉磯觀光組組長林宜錚指出，觀光署近期將再度推出國際旅客自由行抽獎活動，提供旅遊消費金等獎勵，希望藉由參與美西最具代表性的國慶遊行活動，提升台灣在美國主流市場能見度，吸引更多美國家庭及年輕族群規劃赴台旅遊。

漢庭頓灘國慶日遊行自1904年舉辦至今已有122年歷史，每年吸引大批家庭及年輕族群參與，並由ABC電視台進行現場轉播，具有高度曝光效益。

精華 FAQ

  • 主要是拓展美國主流旅遊市場，藉由全美知名國慶遊行的高曝光度，向數十萬現場觀眾及電視觀眾宣傳台灣觀光，提升台灣在美國市場的能見度。

  • 花車以TAIWAN-Waves of Wonder為主軸，融合台北101、高鐵、日月潭、溫泉、媽祖文化、原民文化與茶飲等元素，並由喔熊與白頭海鵰迎賓，象徵台美友誼。

  • 觀光署統計，今年上半年美國旅客赴台已逾38萬5000人次，年增約9.5%。後續還將推出自由行抽獎與旅遊消費金，吸引家庭與年輕族群規劃赴台旅行。

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