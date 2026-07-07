亞凱迪亞無人機賀國慶 華人穿紀念T恤共襄盛舉

亞凱迪亞市4日在Santa Anita跑馬場舉辦盛大的250年國慶無人機表演。（記者張宏／攝影）

亞市國慶無人機表演只有19分鐘，大家呼「太短，不過癮」。亞凱迪亞 市4日在Santa Anita跑馬場舉辦250年國慶慶祝活動，吸引數千名居民及來自周邊城市的民眾共襄盛舉。活動以音樂、美食、互動遊戲及壓軸無人機燈光秀慶祝這個特別日子，現場不少華人 身穿節日服裝展示愛國氛圍。

長期投入社區公益與慈善的亞市華人Lily李，今年特別捐款支持此次國慶活動。（記者張宏／攝影）

當天下午6時開始，民眾便陸續從四面八方湧入會場，不少家庭攜家帶眷前來，草地上鋪滿野餐墊，孩子們嬉戲奔跑，許多人身穿印有美國國旗或紅、白、藍配色服飾。現場設有多個互動遊戲區，包括呼拉圈挑戰、吃西瓜 比賽、兒童短跑競賽等，大小朋友踴躍參與，不時傳出歡笑聲與掌聲，整個園區充滿熱鬧歡樂的節日氣息。

亞凱迪亞市4日在Santa Anita跑馬場舉辦盛大的250年國慶慶祝活動，活動現場攤位。（記者張宏／攝影）

晚間舞台演出同樣精采，受邀演出的The Answer樂隊接連演唱多首經典搖滾及流行歌曲，台下觀眾隨著音樂揮舞國旗、拍手合唱，不少人更站起來隨著節奏跳舞，把現場氣氛推向高潮。接近晚上9時，在壓軸表演開始前，亞凱迪亞市議員鄭博仁等代表先後上台致詞，感謝社區居民長期支持市政建設，並祝福大家國慶快樂。隨後，全場民眾共同起立，在莊嚴的國歌演奏聲中齊聲高唱，向美國250年的歷史與自由民主精神致敬。

華人身穿為美國建國250周年特別訂製的亞市紀念T恤拍攝無人機表演。（記者張宏／攝影）

晚上9時整，無人機燈光秀登場。數百架無人機緩緩升空，在夜空中不斷變換隊形，組成多幅具有代表性圖案，包括象徵亞市象徵孔雀、歷史悠久的66號公路、美國國旗，以及2028年洛杉磯奧運等圖案，並搭配燈光變化與音樂演出，許多華人拿起手機記錄精彩畫面。整場無人機表演歷時不到20分鐘，不少民眾表示意猶未盡。

亞凱迪亞市4日在Santa Anita跑馬場舉辦盛大的250年國慶無人機表演。（記者張宏／攝影）

不少華人社區人士也熱情參與活動，亞市華人Lily李今年特別捐款支持此次國慶活動，希望透過實際行動回饋社區，讓更多家庭能免費參與這場年度盛會。她當天還邀請十多位親友共同參與，大家身穿為美國建國250周年特別訂製的亞市紀念T恤，一起揮舞美國國旗，為國家慶生。

亞凱迪亞市4日在Santa Anita跑馬場舉辦盛大的250年國慶慶祝活動。（記者張宏／攝影）

Lily李表示，美國建國250周年是一個具有歷史意義的重要時刻，其中華人也貢獻良多，希望藉由參與和支持社區活動，凝聚不同族裔居民的向心力，讓大家共同珍惜自由、民主與多元文化的價值。