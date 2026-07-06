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南加國慶夜失控 新港灘爆警民衝突 奇諾市施放煙火爆炸

記者子為／綜合報道
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國慶節之夜，包括新港灘在內的數個城市出現混亂局面。（取自新港灘市府臉書）
國慶節之夜，包括新港灘在內的數個城市出現混亂局面。（取自新港灘市府臉書）

剛落下帷幕的美國國慶日慶典在南加州多地演變成混亂場面。新港灘（Newport Beach）爆發警民衝突，警方出動騎警驅散群眾，當地還傳出超市疑似遭人趁亂掠奪；此外，奇諾市（Chino）煙火施放意外造成多人受傷，洛杉磯多地也接連發生火災。

根據加州郵報的報導，最嚴重的混亂發生在橙縣新港灘。大批民眾湧入當地慶祝國慶，造成道路嚴重壅塞，隨著現場秩序逐漸失控，警方出動大批警力維持秩序，並最終封閉從新港碼頭（Newport Pier）至太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）之間的商家，以利警方恢復秩序。

根據現場流傳影片，數百名民眾包圍執勤警員，不斷朝警方投擲寶特瓶（一種塑料瓶）及其他雜物，之後群眾之間也開始互相鬥毆，場面更加混亂。

為了控制局勢，警方除了布置警力外，也出動騎警。影片顯示，多名騎警騎馬衝入人群，將聚集民眾驅散，為其他警員騰出空間，以便進一步逮捕涉嫌滋事的人士。

另一段在社群媒體流傳的影片則顯示，新港灘一家Pavilions超市疑似遭人趁亂掠奪。畫面中可見大量商品散落在停車場，地面一片狼藉，許多人仍聚集在店外，有人甚至一邊談笑、一邊圍觀。警方目前尚未公布兩起時間是否有關，也未說明是否有人因涉嫌掠奪遭逮捕。

報導指出，從現場情況判斷，參與騷亂的人群中，許多人疑似並非新港灘當地居民，而是從外地湧入參加國慶活動。

除了橙縣外，南加州其他地區的國慶活動也發生多起事故。

在聖伯納汀諾縣奇諾市，大批民眾聚集在街頭觀賞煙火時，一枚煙火在距離地面過近的位置爆炸，導致現場多人受傷。執法人員及消防單位隨即趕赴現場處理，至於傷者人數及傷勢，目前仍待進一步公布。

洛杉磯市區同樣火警頻傳。根據洛杉磯市消防局（LAFD）表示，消防人員在7月4日晚間接獲多起火警通報。其中，晚間9時49分左右，洛市Figueroa Street 14300街區一棟商業建築起火，超過60名消防員投入灌救。

不久後，Mission Hills的Tuba Street 15200街區一處住宅社區也發生火警，多棵柏樹起火燃燒，火勢一度威脅附近住宅，並延燒至兩輛汽車。消防人員及時控制火勢，成功阻止火焰蔓延至民宅，事故中未傳出人員受傷。

目前，這兩起火警的起火原因仍在調查中，消防單位表示，尚未排除煙火施放可能是導致火災的原因之一。警方及消防單位仍在持續調查各起事件的詳細原因。

精華 FAQ

  • 大批民眾湧入慶祝國慶，造成道路壅塞後現場秩序逐漸失控，部分人向警方投擲瓶罐並互相鬥毆，警方因此增派警力並出動騎警驅散人群。

  • 社群影片顯示，當地一家Pavilions超市疑似在混亂中遭人趁亂掠奪，停車場散落大量商品，店外仍有不少人聚集圍觀，但警方尚未公布是否有人被捕。

  • 奇諾市煙火在過低位置爆炸，造成多人受傷；洛杉磯則有商業建築與住宅社區接連起火，消防單位正調查原因，並未排除煙火是引火因素之一。

南加 新港灘 加州

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