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羅省中華會館 賀美國慶暨建樓75周年

洛杉磯訊
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方樹強（左二）向中華會館首長們頒發表揚狀。（中華會館提供）
方樹強（左二）向中華會館首長們頒發表揚狀。（中華會館提供）

為慶祝美國建國250周年，羅省中華會館7月4日在華埠舉辦升旗典禮暨聯歡午宴，並同步慶祝中華會館建樓75周年。活動吸引來自南加州各僑團、民選官員及社區代表約250人參與。

4日上午11時，升旗典禮在中華會館大樓前舉行，現場先後演唱美國國歌及中華民國國歌，美國國旗與青天白日滿地紅旗依序冉冉升起，場面莊嚴隆重。

羅省中華會館副主席朱栢田表示，今年是美國建國250周年，也是中華會館建樓75周年，具有雙重歷史意義。他指出，美國秉持自由、民主、平等的立國精神，成為無數移民追逐夢想的家園，而華裔移民多年來參與鐵路建設、推動經濟發展、豐富多元文化，為美國的繁榮作出重要貢獻，華人也以身為這個國家的一分子為榮。

談及中華會館建樓75周年，朱栢田表示，先僑歷經艱辛興建這座大樓，不僅是辦公場所，更是數代僑胞共同的精神家園與避風港，見證華人在美國落地生根、開花結果的重要歷程。

活動籌委會總幹事、羅省中華會館副監事長梁國輝表示，華人在美國發展一路走來充滿挑戰，從19世紀參與加州淘金、修築鐵路，到面對排華法案及種族歧視，都展現堅韌精神。他感謝中華會館多年來為華人提供支持、維護權益，並在主流社會持續為華人發聲。

梁國輝表示，美國仍是一片充滿機會的土地，不論來自何方、背景如何，只要努力奮鬥、勇於追夢，就有機會為自己及下一代創造更美好的未來，也持續為美國社會作出貢獻。

多位民選官員出席支持活動，包括洛杉磯市議員Eunisses Hernandez的代表陳靄淇 (Katie Chan)、聯邦眾議員趙美心的代表伍國慶、加州眾議員方樹強、蒙特利公園市議員楊安立、聖蓋博市副市長丁言愉、市議員吳程遠等分別致詞並頒發表賀狀。

中華會館監事長張麗卿致答謝詞時表示，感謝各界出席美國建國250周年暨中華會館建樓75周年慶祝活動。她表示，與會者多為海外移民，能在美國落地生根、享有自由民主生活得來不易，值得珍惜與感恩。

為慶祝美國建國250周年暨中華會館建樓75周年，出席嘉賓在會館大樓前合影留念。（...
為慶祝美國建國250周年暨中華會館建樓75周年，出席嘉賓在會館大樓前合影留念。（中華會館提供）

精華 FAQ

  • 活動同時慶祝美國建國250周年，以及羅省中華會館建樓75周年，呈現雙重歷史意義，也象徵華人社群與美國社會長年互動與共同成長。

  • 典禮於上午11時在會館大樓前舉行，先後演唱美國國歌與中華民國國歌，國旗升起莊嚴隆重；南加州僑團、民選官員及社區代表約250人出席。

  • 致詞者回顧華裔從淘金、築鐵路到對抗排華法案的艱辛歷程，肯定其堅韌與貢獻，並感謝中華會館長期維護權益、為華人發聲。

華裔 華埠 加州

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