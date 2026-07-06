奇諾市煙火爆炸釀1死3傷 依非故意殺人罪逮1男

儘管南加州奇諾市（Chino）已事先宣導，但仍發生一起重大煙火爆炸事故。（Chino市府臉書）

美國國慶節期間，南加州 奇諾市（Chino）發生一起重大煙火爆炸事故，造成3人受傷，1人死亡。傷者中包含一名未成年人。警方已逮捕一名28歲男子，依非故意殺人罪（involuntary manslaughter）偵辦，全案仍在調查中。

KTLA5電視台報導，事故發生於7月4日晚間約8時30分，地點位於D街5600號街區。奇諾警察局（Chino Police Department）表示，警方最初接獲車輛起火通報趕赴現場，抵達後發現現場已發生劇烈爆炸，多名民眾受傷，並有車輛起火燃燒。

警方最初指出，共有3名成年人及1名未成年人被送醫治療，其中部分傷者傷勢嚴重。7月5日上午約10時30分，警方證實，一名在爆炸中受傷的女子因傷勢過重在醫院不治身亡。死者身分仍待通知家屬，僅確認年約20多歲。警方表示，其餘兩名成年傷者預計可康復，未成年傷者已接受治療後由家屬接回。

初步調查顯示，現場疑似存放的大量煙火突然引燃，進而引發爆炸並造成火勢蔓延。一名附近居民推測，煙火可能存放於車內導致事故發生，但該說法尚未獲警方證實。

事故發生後，目擊者拍攝的手機畫面顯示，涉事車輛陷入火海，濃煙直竄天際，現場散落大量爆炸殘骸，道路一度封鎖進行清理與調查。

事故也牽動多個家庭。一名男子Nardo Del Rosario表示，他是在看到新聞報導後趕到現場，才得知自己的孫子╱女也在事故中受傷。他說：「當時他們正在舉辦派對，我相信有在放煙火，但後來到底發生什麼，我們還不清楚。」

另一名居民Robert Dosek則形容當時聽到巨大爆炸聲，「到處都在放煙火」，並表示事件令人震驚與難過，呼籲煙火應被妥善保存並合法使用。

警方同日宣布，已逮捕28歲男子Derion Tradon James Jr.，他來自赫斯佩里亞市（Hesperia），並依非故意殺人罪偵辦。警方指出，詹姆斯二世當時就在事故現場，隨後遭拘留並送往西谷拘留中心（West Valley Detention Center）。監獄紀錄顯示，其保釋金為5萬美元，預計於7日出庭。

事故發生後，安大略警察局（Ontario Police Department）炸彈處理小組也到場支援，並與奇諾警方設立聯合指揮中心，整合調查工作。

截至7月5日上午，現場仍可見大量殘骸，周邊道路持續封鎖清理。警方表示，本案仍處於初步調查階段。奇諾警察局呼籲，任何掌握相關資訊的民眾，可聯繫負責本案的Gregory探員，電話為909-334-3136，以協助後續調查。