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紀念七七抗戰89周年 蒙市放和平鴿

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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鴿群放飛後展翅升空，在會場上空盤旋飛翔數圈，場面莊嚴且富有象徵意義，為整場活動增...
鴿群放飛後展翅升空，在會場上空盤旋飛翔數圈，場面莊嚴且富有象徵意義，為整場活動增添深刻的紀念氛圍。（記者謝雨珊／攝影）

為紀念七七抗戰89周年，南加州中國大專院校聯合校友會攜手南加州僑界及蒙特利公園市政府，5日上午10時在蒙特利公園市「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，一同緬懷先烈及這段歷史。

今年的七七抗戰紀念活動除包括中華旗隊進場、齊唱國歌及向紀念碑獻花等莊嚴儀式外，現場也由南加州中國大專院校聯合校友會旗下合唱團獻唱，以歌聲表達追思與紀念之意。現場集結多位主流民選官員出席，包括聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強及多位市議員，共同參與表達對歷史的追思與敬意。

活動當天的一大亮點為「和平鴿」施放儀式。多位民選官員及僑界人士共同施放三箱和平鴿，象徵和平與紀念。鴿群放飛後展翅升空，在會場上空盤旋飛翔數圈，場面莊嚴且富有象徵意義，為整場活動增添深刻的紀念氛圍。

活動當天的一大亮點為「和平鴿」施放儀式。多位民選官員及僑界人士共同施放三箱和平鴿...
活動當天的一大亮點為「和平鴿」施放儀式。多位民選官員及僑界人士共同施放三箱和平鴿，象徵和平與紀念。（記者謝雨珊／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮表示，盧溝橋事變是中日全面戰爭爆發的起點。這一天不僅是中華民國先列抗日戰爭的歷史事件，也提醒了大家和平的可貴。期望藉由活動讓大家緬懷所有在戰爭中犧牲的先烈，並讓這段歷史不被遺忘。副會長朱華興也指出，此次紀念活動主要是為緬懷先輩為國捐軀的精神，並向他們表達最深的敬意。

南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮（見圖）表示，期望藉由活動讓大家緬懷所有在...
南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮（見圖）表示，期望藉由活動讓大家緬懷所有在戰爭中犧牲的先烈，並讓這段歷史不被遺忘。（記者謝雨珊／攝影）

洛僑中心主任鍾佩珍代表經文處出席活動並向與會人士致謝。她表示，對先烈致上最高敬意，也感謝美方友人長期投入相關紀念與維護工作，包括紀念碑的設立與保存，使世人得以銘記中華民國在第二次世界大戰中的角色與貢獻，意義深遠。她並提到，適逢美國國慶日，台美同樣擁有一樣的民主與和平等普世價值，這也代表台美關係只會越來越密切。

南加州多位僑界人士一起向紀念碑獻花。（記者謝雨珊／攝影）
南加州多位僑界人士一起向紀念碑獻花。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 活動於5日上午10時在蒙特利公園市的「中美軍民二戰紀念碑」前舉行，由南加州中國大專院校聯合校友會、南加州僑界及市政府共同主辦，場面莊嚴肅穆。

  • 現場包括中華旗隊進場、齊唱國歌、向紀念碑獻花，以及合唱團獻唱等儀式，並安排施放三箱和平鴿，以象徵和平、追思先烈與延續歷史記憶。

  • 出席官員強調，活動不僅是緬懷抗戰先烈與紀念歷史，也感謝美方友人長期維護紀念碑，並指出台美共享民主與和平價值，關係將更加緊密。

蒙特利公園 加州 眾議員

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