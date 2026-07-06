紀念七七抗戰89周年 蒙市放和平鴿

鴿群放飛後展翅升空，在會場上空盤旋飛翔數圈，場面莊嚴且富有象徵意義，為整場活動增添深刻的紀念氛圍。（記者謝雨珊／攝影）

為紀念七七抗戰89周年，南加州 中國大專院校聯合校友會攜手南加州僑界及蒙特利公園 市政府，5日上午10時在蒙特利公園市「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，一同緬懷先烈及這段歷史。

今年的七七抗戰紀念活動除包括中華旗隊進場、齊唱國歌及向紀念碑獻花等莊嚴儀式外，現場也由南加州中國大專院校聯合校友會旗下合唱團獻唱，以歌聲表達追思與紀念之意。現場集結多位主流民選官員出席，包括聯邦眾議員 趙美心、加州眾議員方樹強及多位市議員，共同參與表達對歷史的追思與敬意。

活動當天的一大亮點為「和平鴿」施放儀式。多位民選官員及僑界人士共同施放三箱和平鴿，象徵和平與紀念。鴿群放飛後展翅升空，在會場上空盤旋飛翔數圈，場面莊嚴且富有象徵意義，為整場活動增添深刻的紀念氛圍。 活動當天的一大亮點為「和平鴿」施放儀式。多位民選官員及僑界人士共同施放三箱和平鴿，象徵和平與紀念。（記者謝雨珊／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮表示，盧溝橋事變是中日全面戰爭爆發的起點。這一天不僅是中華民國先列抗日戰爭的歷史事件，也提醒了大家和平的可貴。期望藉由活動讓大家緬懷所有在戰爭中犧牲的先烈，並讓這段歷史不被遺忘。副會長朱華興也指出，此次紀念活動主要是為緬懷先輩為國捐軀的精神，並向他們表達最深的敬意。 南加州中國大專院校聯合校友會會長廖瓔蓮（見圖）表示，期望藉由活動讓大家緬懷所有在戰爭中犧牲的先烈，並讓這段歷史不被遺忘。（記者謝雨珊／攝影）

洛僑中心主任鍾佩珍代表經文處出席活動並向與會人士致謝。她表示，對先烈致上最高敬意，也感謝美方友人長期投入相關紀念與維護工作，包括紀念碑的設立與保存，使世人得以銘記中華民國在第二次世界大戰中的角色與貢獻，意義深遠。她並提到，適逢美國國慶日，台美同樣擁有一樣的民主與和平等普世價值，這也代表台美關係只會越來越密切。

南加州多位僑界人士一起向紀念碑獻花。（記者謝雨珊／攝影）