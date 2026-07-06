迎國慶250周年 蒙市展亞裔退伍軍人珍貴文物

蒙市7月舉辦「責任、榮譽、國家、勇氣」亞裔美國退伍軍人特展。（蒙市市府官網）

為慶祝美國建國250周年，蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）於7月舉辦為期一個月的「責任、榮譽、國家、勇氣（Duty, Honor, Country, Courage）」亞裔 美國退伍軍人特展，透過珍貴軍事文物及人物故事，呈現亞裔軍人在美國歷史中的重要貢獻，向歷代服役軍人致敬。

此次展覽由越戰退伍軍人、全美亞裔退伍軍人組織（National Organization of Asian American Veterans，NOAAV）創辦人Peter Chow，與華裔 美軍歷史計畫（Chinese American G.I. Project）創辦人、洛杉磯 Bob Hope Patriotic Hall歷史展覽策展人Montgomery Hom共同策畫。兩人希望透過全國性的歷史保存計畫，記錄並傳承亞裔退伍軍人的服役經歷與奉獻精神，讓更多人認識他們對美國社會的貢獻。

展覽展出多件珍貴軍事文物，並介紹多位具有代表性的亞裔軍人。其中包括第二次世界大戰期間擔任B-17轟炸機領航員的華裔軍人黃錦紹（Delbert Wong），他退伍後投身司法，於1950年代成為美國首位亞裔高等法院法官，開創歷史。

另一位重要人物為越戰英雄岡本文森（Vincent Okamoto）。他曾任美軍第25步兵師排長，在越戰期間因英勇作戰獲頒傑出服役十字勳章，退役後擔任檢察官，並成為洛杉磯高等法院法官，展現從軍旅到司法服務社會的人生歷程。

主辦單位表示，希望藉由展覽讓更多民眾了解亞裔美國人在軍事、司法及公共服務等領域的深遠影響，也作為美國建國250周年系列活動的一部分，彰顯多元族群共同形塑美國歷史的重要角色。

「責任、榮譽、國家、勇氣」特展於7月3日至31日在市立圖書館大廳免費展出，地址為318 S. Ramona Avenue, Monterey Park。