我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

世界盃／美國隊巴洛根禁賽暫緩執行 為何破天荒？

迎國慶250周年 蒙市展亞裔退伍軍人珍貴文物

蒙特利公園市訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙市7月舉辦「責任、榮譽、國家、勇氣」亞裔美國退伍軍人特展。（蒙市市府官網）
蒙市7月舉辦「責任、榮譽、國家、勇氣」亞裔美國退伍軍人特展。（蒙市市府官網）

為慶祝美國建國250周年，蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）於7月舉辦為期一個月的「責任、榮譽、國家、勇氣（Duty, Honor, Country, Courage）」亞裔美國退伍軍人特展，透過珍貴軍事文物及人物故事，呈現亞裔軍人在美國歷史中的重要貢獻，向歷代服役軍人致敬。

此次展覽由越戰退伍軍人、全美亞裔退伍軍人組織（National Organization of Asian American Veterans，NOAAV）創辦人Peter Chow，與華裔美軍歷史計畫（Chinese American G.I. Project）創辦人、洛杉磯Bob Hope Patriotic Hall歷史展覽策展人Montgomery Hom共同策畫。兩人希望透過全國性的歷史保存計畫，記錄並傳承亞裔退伍軍人的服役經歷與奉獻精神，讓更多人認識他們對美國社會的貢獻。

展覽展出多件珍貴軍事文物，並介紹多位具有代表性的亞裔軍人。其中包括第二次世界大戰期間擔任B-17轟炸機領航員的華裔軍人黃錦紹（Delbert Wong），他退伍後投身司法，於1950年代成為美國首位亞裔高等法院法官，開創歷史。

另一位重要人物為越戰英雄岡本文森（Vincent Okamoto）。他曾任美軍第25步兵師排長，在越戰期間因英勇作戰獲頒傑出服役十字勳章，退役後擔任檢察官，並成為洛杉磯高等法院法官，展現從軍旅到司法服務社會的人生歷程。

主辦單位表示，希望藉由展覽讓更多民眾了解亞裔美國人在軍事、司法及公共服務等領域的深遠影響，也作為美國建國250周年系列活動的一部分，彰顯多元族群共同形塑美國歷史的重要角色。

「責任、榮譽、國家、勇氣」特展於7月3日至31日在市立圖書館大廳免費展出，地址為318 S. Ramona Avenue, Monterey Park。

精華 FAQ

  • 特展主題為「責任、榮譽、國家、勇氣」，以亞裔美國退伍軍人的軍事文物與生平故事為核心，向歷代服役軍人致敬，並凸顯亞裔族群對美國歷史的影響。

  • 展覽由NOAAV創辦人Peter Chow與華裔美軍歷史計畫創辦人Montgomery Hom共同策畫，目的是透過全國性的歷史保存計畫，記錄並傳承亞裔退伍軍人的服役經歷與奉獻精神。

  • 展覽介紹華裔軍人黃錦紹與越戰英雄岡本文森。前者曾任B-17領航員，退伍後成為美國首位亞裔高等法院法官；後者獲傑出服役十字勳章，後來也投身檢察與法官工作。

亞裔 華裔 洛杉磯

上一則

只須提一保證 電動車商直接砍價3500元賣你

下一則

奇諾市煙火爆炸釀1死3傷 依非故意殺人罪逮1男

延伸閱讀

星條旗華埠升起 紐約僑界慶祝美國建國250周年

星條旗華埠升起 紐約僑界慶祝美國建國250周年
紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽

紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽
從摩天輪到煙火：慶250年開跑 華府美國嘉年華全攻略

從摩天輪到煙火：慶250年開跑 華府美國嘉年華全攻略
迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年

迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年
父親節禮物／250周年紀念郵票 看英雄創造歷史

父親節禮物／250周年紀念郵票 看英雄創造歷史
迎各國船艦 漢密爾頓堡陸軍基地將施放禮砲

迎各國船艦 漢密爾頓堡陸軍基地將施放禮砲

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

2026-06-30 20:38

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議