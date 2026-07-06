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東谷首辦大型國慶慶典 華人積極參與

記者啟鉻／東谷報導
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東谷華美協會成員參與國慶慶典活動。（記者啟鉻／攝影）
東谷華美協會成員參與國慶慶典活動。（記者啟鉻／攝影）

加州東谷市（Eastvale）為慶祝美國250周年國慶，首次舉辦大型慶典。市府邀請各族裔居民齊聚，歡度美國最重要的節日之一。東谷華美協會（ECAA）表示，通過國慶慶典，很多華人家庭有機會親身感受濃厚社區文化與節慶氛圍。

活動於4日在高中校區廣場展開，精彩節目一直持續到晚間的煙火秀，內容豐富多元，部分華人全家大小及社區鄰里共同參與。現場除充滿歡樂氣氛的熱狗大胃王比賽外，還安排許多兒童遊樂設施及親子互動遊戲，讓孩子們在玩樂中度過難忘的暑期時光。

午後重頭戲包括經典古董車遊行，以及由社區各團體精心布置的高爾夫球車遊行。一輛輛充滿創意裝飾與特色的車隊穿梭會場，不僅展現東谷市社區居民的凝聚力，也呈現美國國慶遊行的傳統特色，吸引許多民眾駐足拍照。東谷華裔市長尤煜琳（Jocelyn Yow）表示，這是東谷市為慶祝美國成立250周年舉行的特別活動，社區各文化背景、不同族裔家庭聚集，彼此認識，共同欣賞精彩節目。

慶典設有40多個商家攤位，提供各式美食、飲料及特色商品，民眾可以一邊品嚐美食，一邊欣賞舞台表演與各項活動。主辦單位也規畫野餐區，鼓勵民眾攜家帶眷，在草地上鋪上野餐墊，享受悠閒的節日時光。參與居民自備折疊椅、野餐墊、遮陽傘，以及飛盤、排球等戶外遊戲用品，家長與孩子一起，希望留下美好的家庭回憶。

晚上9時開始施放長達20分鐘的國慶煙火秀，也為這場首次舉辦的東谷市國慶慶典畫下圓滿句點。

精華 FAQ

  • 主要是慶祝美國成立250周年，並邀請各族裔居民共同參與，讓社區在節慶中互相認識，感受美國國慶的傳統氛圍與地方凝聚力。

  • 現場有熱狗大胃王比賽、兒童遊樂設施、親子互動遊戲、古董車與高爾夫球車遊行，還有40多個商家攤位與野餐區，適合全家同樂。

  • 尤煜琳表示，這是東谷市慶祝美國250周年的特別活動，讓不同文化背景家庭聚集交流；ECAA則認為，華人家庭因此更能體驗社區文化與節慶氛圍。

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