洛縣圖書館暑假免費午餐 18歲以下皆可領
暑假期間，學生少了學校供餐。洛杉磯縣立圖書館（LA County Library）宣布，即日起至8月7日推出「Lunch at the Library」免費午餐計畫，18歲以下兒童及青少年可前往20間指定洛縣圖書館免費享用午餐，無須申請、無收入資格限制，採先到先得方式供應。
圖書館表示，免費午餐供應時間為每天中午12時至下午1時，部分圖書館於周一至周五提供服務，部分則為周二至周五，依各館安排有所不同。所有餐點須於圖書館內食用，不可外帶，建議民眾事先查詢參與館舍及供餐時間。
「Lunch at the Library」由洛杉磯縣立圖書館與洛杉磯縣公園暨康樂局（LA County Department of Parks and Recreation）合作推動，屬於美國農業部（USDA）暑期餐食服務計畫的一環，希望在學校放暑假期間，持續為兒童及青少年提供營養均衡的餐食，同時鼓勵家庭走進圖書館，善用閱讀及各項免費資源。
除免費午餐外，圖書館今夏也同步推出Summer Discovery閱讀活動及免費課業輔導，提供閱讀挑戰、科學、藝術、魔術、足球主題活動等多項免費課程，鼓勵不同年齡層民眾利用暑假持續學習與探索。
民眾可至洛杉磯縣立圖書館官網（lacountylibrary.org/free-summer-lunch/）查詢參與圖書館名單、供餐時間及相關暑期活動資訊。
凡是18歲以下的兒童及青少年都可領取，不需要事先申請，也沒有收入資格限制，採先到先得方式供應，讓更多家庭在暑假期間獲得餐食支持。 供餐時間為每天中午12時到下午1時，但各館開放日不同，部分是周一至周五、部分為周二至周五；餐點需在館內食用，不可外帶。 圖書館今夏同步推出Summer Discovery閱讀活動、免費課業輔導，以及閱讀挑戰、科學、藝術、魔術、足球等主題課程，鼓勵民眾利用暑假持續學習。
精華 FAQ
凡是18歲以下的兒童及青少年都可領取，不需要事先申請，也沒有收入資格限制，採先到先得方式供應，讓更多家庭在暑假期間獲得餐食支持。
供餐時間為每天中午12時到下午1時，但各館開放日不同，部分是周一至周五、部分為周二至周五；餐點需在館內食用，不可外帶。
圖書館今夏同步推出Summer Discovery閱讀活動、免費課業輔導，以及閱讀挑戰、科學、藝術、魔術、足球等主題課程，鼓勵民眾利用暑假持續學習。
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