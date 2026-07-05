聖地牙哥7旬翁踢到「未拆物」重傷 向市府索賠3500萬

聖地牙哥一老翁因踩到一個裸露在地上的停車計時器底座，摔倒至重傷。圖為停車計時器示意圖，非本案涉及的停車計時器。（美聯社）

紐約郵報報導，聖地牙哥 一老翁因踩到一個裸露在地上的停車計時器底座，摔倒至重傷，隨後他向市政府提出3500萬美元巨額索償訴訟。聖地牙哥市政府對停車計時器的安全問題，再不敢掉以輕心。

NBC 7電視台報導，市政工作人員已於6月30日，將裸露的金屬停車計時器底座覆蓋。報導指出，於5月11日，一70歲的老人被該底座絆倒，從人行道上摔下來，傷勢嚴重。監控畫面顯示，該老人當時正步行往一輛人行道邊、限時30分鐘停放的汽車。

隨後，他的一隻腳踢到人行道上一個在一年多前被移走的停車計時器底座，他頭朝下摔倒在人行道上，再撞到一輛汽車，導致頸部和背部骨折。事後，他向市政府提出3500萬美元索賠，如果沒有解決，可能會升級為訴訟。

其律師伯曼（William Berman）稱，這名老翁和妻子在Washington街和Albatross大道交界處附近的一家壽司店用餐後離開，因停車計時器底座而不慎摔倒，需要住院治療才能康復，現時還要在家接受每天24小時醫療護理。

伯曼指市政府拆除停車計時器後，卻留下金屬底座和嵌在人行道上凸起的的螺栓，造成安全隱患。他還聲稱，類似的人行道危險狀況，出現於聖地牙哥市很多地方：「它們在人行道上凸出大約1到2英寸，市政部門需要確保將這些底座從人行道移除」。該市居民亦指，市內的人行道路面凹凸不平，危險處處，對老人尤其危險。

當地官員近期討論數量不斷增加的責任賠償案。他們表示，聖地牙哥警局涉及的賠償金額超過1億美元。