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一原因掛國旗罰款百元 HOA惹民怨

編譯組/綜合報導
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南加聖馬可斯（San Marcos）一社區的HOA（業主協會）以違反社區規定為由...
南加聖馬可斯（San Marcos）一社區的HOA（業主協會）以違反社區規定為由，威脅對在屋外懸掛美國國旗的住戶處以100美元罰款。此舉引發極大民怨。（路透）

聖地牙哥Fox 5新聞網報導，南加聖馬可斯（San Marcos）一處社區，近日爆發激烈衝突。當地的業主協會（HOA）以違反社區規定為由，威脅對在屋外懸掛美國國旗的住戶處以100美元罰款。此舉引發極大民怨，住戶們群起反抗。

由於事件遭媒體曝光後引發社會各界強烈譴責，甚至波及HOA與相關工作人員的安全與隱私，HOA的態度有所軟化，宣布暫緩執行罰款政策，並承諾在未來60天內對全體住戶進行問卷調查，由社區投票決定是否允許在公共區域懸掛旗幟。

社區居民柯林斯（David Collins）在過去35年來，一直都在自家車庫上方懸掛國旗。然而，HOA近年修改政策，全面禁止懸掛旗幟，對社區景觀造成明顯改變。柯林斯無奈說：「以前整個社區大家都會掛國旗，但這兩年來，一個接一個，大家的國旗慢慢被迫拿下。」他透露，這一切的起因，是當初有住戶想掛聖地牙哥教士隊（Padres）或洛杉磯閃電隊（Chargers）等職業球隊的隊旗，結果管委會為省事，乾脆「一刀切」禁止所有旗幟。

適逢美國建國250周年大慶，這起爭議再度燃燒。該社區的HOA日前向柯林斯及部分居民發通知，揚言若不撤下國旗，將開罰100美元。HOA主張，住戶將旗幟掛在房屋外牆或車庫門的外側飾條上，這些區域在法規屬「公共空間」，而非住戶的「專用公共空間」，認定此舉違反現行社區規章。

另一居民庫克夫婦（Chris and Amy Cooke）更是態度堅決，已聘請律師準備與HOA對簿公堂。庫克表示，他們家懸掛國旗超過20年，絕對不會妥協，並表示掛國旗是支持那些為國家前線奮戰並犧牲的軍人，包括其祖父，就是在二戰中不幸陣亡。

面對群眾強烈反彈，HOA 7月1日向住戶發出信件，澄清政策並非禁止居民表達愛國心，而是關乎「依據社區規章與適用法律，旗幟應懸掛於何處」。管委會進一步解釋，若對國旗網開一面，基於言論自由與反歧視原則，未來管委會將被迫允許其他政治、宗教、意識形態或體育等不同立場旗幟與標語進入公共區域，這將使社區公共空間淪為鄰里衝突的戰場。

Fox電視台的法律顧問Dan Eaton指出，這起法律糾紛的關鍵，在於「空間所有權」。如果管委會對該特定區域擁有控制權，確實有權決定允許展示的物品；但「如果屋主對懸掛國旗的空間擁有專有控制權，那麼不論是加州法律還是聯邦法律都非常明確—屋主絕對有權懸掛國旗。」

精華 FAQ

  • 核心衝突在於HOA認定屋外掛旗區域屬公共空間，住戶則主張那是自家可控制的範圍，因此有權懸掛國旗。雙方對空間所有權與規章適用範圍看法完全不同。

  • HOA表示，當初是因住戶想掛球隊旗幟而引發管理困擾，管委會為了省事，才採取一刀切做法，全面禁止各類旗幟，以避免未來政治、宗教或體育標語擴大進入公共區域。

  • 在輿論壓力下，HOA已暫緩對掛國旗住戶開罰，並承諾60天內向全體住戶發問卷，再由社區投票決定是否允許在公共區域懸掛旗幟；部分居民則準備透過法律途徑抗爭。

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