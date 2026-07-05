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泰勒絲婚禮前夕偕夫捐2600萬 洛食物銀行受惠

記者張庭瑜╱綜合報導
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洛杉磯地區食物銀行獲泰勒絲與凱爾西捐贈100萬美元，為兩人婚禮前2600萬美元慈...
洛杉磯地區食物銀行獲泰勒絲與凱爾西捐贈100萬美元，為兩人婚禮前2600萬美元慈善捐款的一部分。（記者張庭瑜／攝影）

ABC電視台報導，美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）在紐約麥迪遜廣場花園舉行婚禮前夕，合計捐出2600萬美元，受惠對象涵蓋全美至少20慈善機構，部分南加機構獲捐助。

洛杉磯地區食物銀行（Los Angeles Regional Food Bank）在社媒表示，已獲兩人捐贈100萬美元 。該機構發展長Roger Castle表示，這筆善款將有助食物銀行持續為每月超過110萬有需要的民眾提供食物援助 。資深行銷總監David May則說，兩人的捐助不僅提供實質支持，也有助帶動更多民眾投入公益、共同協助解決社會問題 。

根據「綜藝報」報導，泰勒絲與崔維斯凱爾斯本周共捐贈2600萬美元，受惠單位涵蓋九間食物銀行、七個教育計畫、三家兒童醫院，以及動物保護組織等，遍及紐約、洛杉磯、納許維爾、堪薩斯市、賓州、羅德島等對兩人別具意義的城市。

全美反飢餓組織Feeding America也透過社媒發文致謝，表示獲贈200萬美元 。鄉村歌手巴頓（Dolly Parton）同樣在社媒感謝兩人向她創辦的「想像力圖書館」（Imagination Library）捐贈200萬美元，該計畫長期免費寄送書籍給兒童，以推廣閱讀 。

精華 FAQ

  • 根據報導，兩人本週合計捐出2600萬美元，受惠對象涵蓋全美至少20個慈善機構，範圍包含食物銀行、教育計畫、兒童醫院及動物保護組織。

  • 洛杉磯地區食物銀行表示已收到100萬美元，將用於持續提供食物援助，協助每月超過110萬名有需要的民眾獲得基本糧食支持。

  • 全美反飢餓組織Feeding America收到200萬美元，鄉村歌手Dolly Parton創辦的想像力圖書館也獲200萬美元，並在社媒公開致謝。

泰勒絲 洛杉磯 NFL

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