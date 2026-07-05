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非法煙火傷人致命 警籲民眾檢舉

記者子為/洛杉磯報道
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洛縣檢察官辦公室提醒民眾，非法煙火及爆裂物絕非無害娛樂，不僅可能造成嚴重傷亡，更...
洛縣檢察官辦公室提醒民眾，非法煙火及爆裂物絕非無害娛樂，不僅可能造成嚴重傷亡，更可能摧毀整個社區。（取自Los Angeles Fire Department）

國慶日施放煙火，警消部門高度警戒。洛杉磯縣地方檢察官辦公室（LADA）指出，非法煙火及爆裂物絕非無害娛樂，不僅可能造成嚴重傷亡，更可能摧毀整個社區。洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，近年南加州多次發生非法煙火致命爆炸事件，導致無辜民眾喪命、住宅受損。

檢方指出，6月23日已起訴四名涉嫌在巴沙迪那持有大量非法煙火的男子。執法人員近日在東洛杉磯一處儲藏設施內查獲約8500磅商業煙火，還發現疑似自製爆裂裝置。四人均被控在公共場所附近持有爆裂物等10項重罪。

另一宗案件發生在南洛杉磯。執法人員於5月27日在一處住宅、兩間附屬住宅（ADU）及兩間儲藏棚內，查獲超過3萬7000磅商業煙火。由於屋內另有兒童居住，兩家長還被加控可能造成嚴重傷害或死亡的虐待兒童罪。

檢方更公布多宗近期重大案件。5月初，警方在洛杉磯市中心第六街大橋附近，從一輛汽車內查獲21枚自製爆裂物，三名來自聖地牙哥的男子遭起訴。另有一惠提爾男子涉嫌透過社媒販售危險煙火，警方在其緊鄰幼兒園的儲藏單位內查獲約2萬4140磅煙火、50磅高氯酸鉀，以及疑似用於製造爆裂物的設備。

檢方也列舉近期多起悲劇作為警示。今年5月，洛杉磯市傑佛遜公園社區（Jefferson Park）一處車庫因煙火爆炸引發火災，造成一名26歲男子死亡，鄰近住戶也受傷送醫；今年1月，貝爾花園市一棟公寓發生爆炸，造成兩人死亡、一兒童受傷。LADA呼籲，若民眾發現有人運輸、販售或施放非法煙火，可向當地執法機關檢舉。

精華 FAQ

  • 因為近年南加州多次發生非法煙火爆炸，已造成民眾死亡、住宅受損與社區危害。檢方強調，煙火並非無害娛樂，若處理不當可能引發重大傷亡。

  • 包括巴沙迪那四人持有大量非法煙火遭起訴、東洛杉磯查獲約8500磅煙火與疑似自製裝置，以及南洛杉磯住宅內搜出超過3萬7000磅煙火。

  • 洛縣檢方呼籲民眾若發現有人運輸、販售或施放非法煙火，應立即向當地執法機關檢舉，協助阻止爆炸意外與可能發生的傷亡。

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