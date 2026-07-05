台行銷專家王俊人世華開講：運用AI累積品牌資產
世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦電子商務講座「AI時代，如何一個人當三個人用？」邀請台灣品牌策略暨AI應用專家王俊人分享從品牌定位、數據分析到AI工具應用。
王俊人分享品牌經營案例。他操作台灣賓士社群時，發現互動主力是既有車主，而非品牌欲開發的目標客群。因此團隊刻意與消費者保持距離感，不主動寒暄，也不回覆一般留言，互動與品牌聲量不減反增，當時甚至有數月銷售量超越Toyota。另一案例為三星手機，團隊發現負評主要集中於男性論壇，因此將行銷重點轉向女性市場，成功提升女性族群的品牌好感。他強調，品牌經營應將資源投入真正認同品牌的客群，面對反對者無須耗費心力扭轉，而是去影響中立者。
他也分享如何用精準數據與創意撬動龐大社群效益。例如過去推廣台灣精品時，運用幽默的「變胖蒙娜麗莎」素材，僅用新台幣5萬元（約1500美元），就在20天內吸粉42萬人；操作華康字體時，則透過數據分析全台300多個行政區的居民喜好，打造出300多封專屬在地情書，大幅提升冷門字體的社群互動。
談及AI工具應用，王俊人現場示範團隊開發的系統，透過串接通訊軟體及多個AI Agent，協助企業處理品牌定位、內容產製、業務跟進及行政管理。他表示，AI Agent應依據真實人物建立角色，每個角色配置約30項技能最有效率，過多反而降低成效。他也大方分享「防坑秘訣」，提醒企業主AI是計流量收費，同一個對話框完成任務後就應關閉，避免AI重複讀取舊紀錄造成「Token」的無謂消耗；同時可善用不同模型的價差組合，先由平價AI整理格式，再交由高階AI精緻化內容。
王俊人表示，AI雖能快速產出內容，但若缺乏清楚品牌定位，只會讓企業失去特色。他指出，企業應先找出「消費者需要、競爭者無法滿足、自己能提供」三者的交集，再運用AI累積品牌資產，而非一味追求生成速度。品牌真正的價值，在於培養消費者的「偏心」，而非僅靠功能或價格吸引顧客。
講座由召集人張婉瑩籌辦。她表示，三年前閱讀王俊人所著「數據為王」後深受啟發，因此促成此次邀請。王俊人擁有20多年品牌、公關及數據行銷經驗，曾任奧美集團數位及行銷高階主管，後創立SoWork.ai，合作客戶包括三星、Pokémon GO、iCHEF及李錦記，並著有「數據為王」及「數據獲利」兩書。
他認為品牌應把資源投入真正認同品牌的客群，面對反對者不必耗費力氣扭轉，重點是影響中立者，才能累積長期品牌資產與偏好。 他曾用五萬元打造「變胖蒙娜麗莎」素材，二十天吸粉四十二萬；也依據全台三百多行政區喜好，為華康字體製作專屬情書，提升互動。 他示範以通訊軟體串接多個AI Agent處理品牌、內容與行政，並提醒角色設定要真實、技能別過多，且善用不同模型分工以降低成本。
精華 FAQ
他認為品牌應把資源投入真正認同品牌的客群，面對反對者不必耗費力氣扭轉，重點是影響中立者，才能累積長期品牌資產與偏好。
他曾用五萬元打造「變胖蒙娜麗莎」素材，二十天吸粉四十二萬；也依據全台三百多行政區喜好，為華康字體製作專屬情書，提升互動。
他示範以通訊軟體串接多個AI Agent處理品牌、內容與行政，並提醒角色設定要真實、技能別過多，且善用不同模型分工以降低成本。
上一則
「宅度假」最佳城市 聖地牙哥第11 金山19洛杉磯第36
下一則