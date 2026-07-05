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台行銷專家王俊人世華開講：運用AI累積品牌資產

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
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台灣品牌策略暨AI應用專家王俊人分享品牌定位、數據分析及AI工具應用，解析企業如...
台灣品牌策略暨AI應用專家王俊人分享品牌定位、數據分析及AI工具應用，解析企業如何善用AI提升競爭力。（記者張庭瑜╱攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉辦電子商務講座「AI時代，如何一個人當三個人用？」邀請台灣品牌策略暨AI應用專家王俊人分享從品牌定位、數據分析到AI工具應用。

王俊人分享品牌經營案例。他操作台灣賓士社群時，發現互動主力是既有車主，而非品牌欲開發的目標客群。因此團隊刻意與消費者保持距離感，不主動寒暄，也不回覆一般留言，互動與品牌聲量不減反增，當時甚至有數月銷售量超越Toyota。另一案例為三星手機，團隊發現負評主要集中於男性論壇，因此將行銷重點轉向女性市場，成功提升女性族群的品牌好感。他強調，品牌經營應將資源投入真正認同品牌的客群，面對反對者無須耗費心力扭轉，而是去影響中立者。

他也分享如何用精準數據與創意撬動龐大社群效益。例如過去推廣台灣精品時，運用幽默的「變胖蒙娜麗莎」素材，僅用新台幣5萬元（約1500美元），就在20天內吸粉42萬人；操作華康字體時，則透過數據分析全台300多個行政區的居民喜好，打造出300多封專屬在地情書，大幅提升冷門字體的社群互動。

談及AI工具應用，王俊人現場示範團隊開發的系統，透過串接通訊軟體及多個AI Agent，協助企業處理品牌定位、內容產製、業務跟進及行政管理。他表示，AI Agent應依據真實人物建立角色，每個角色配置約30項技能最有效率，過多反而降低成效。他也大方分享「防坑秘訣」，提醒企業主AI是計流量收費，同一個對話框完成任務後就應關閉，避免AI重複讀取舊紀錄造成「Token」的無謂消耗；同時可善用不同模型的價差組合，先由平價AI整理格式，再交由高階AI精緻化內容。

王俊人表示，AI雖能快速產出內容，但若缺乏清楚品牌定位，只會讓企業失去特色。他指出，企業應先找出「消費者需要、競爭者無法滿足、自己能提供」三者的交集，再運用AI累積品牌資產，而非一味追求生成速度。品牌真正的價值，在於培養消費者的「偏心」，而非僅靠功能或價格吸引顧客。

講座由召集人張婉瑩籌辦。她表示，三年前閱讀王俊人所著「數據為王」後深受啟發，因此促成此次邀請。王俊人擁有20多年品牌、公關及數據行銷經驗，曾任奧美集團數位及行銷高階主管，後創立SoWork.ai，合作客戶包括三星、Pokémon GO、iCHEF及李錦記，並著有「數據為王」及「數據獲利」兩書。

（左起）講座召集人張婉瑩、講師王俊人、世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長孟心...
（左起）講座召集人張婉瑩、講師王俊人、世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長孟心韻、洛僑中心主任鍾佩珍及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正出席講座。（記者張庭瑜/攝影）
王俊人透過案例解析品牌定位與AI應用策略，與現場聽眾分享企業數位轉型經驗。（記者...
王俊人透過案例解析品牌定位與AI應用策略，與現場聽眾分享企業數位轉型經驗。（記者張庭瑜╱攝影）

精華 FAQ

  • 他認為品牌應把資源投入真正認同品牌的客群，面對反對者不必耗費力氣扭轉，重點是影響中立者，才能累積長期品牌資產與偏好。

  • 他曾用五萬元打造「變胖蒙娜麗莎」素材，二十天吸粉四十二萬；也依據全台三百多行政區喜好，為華康字體製作專屬情書，提升互動。

  • 他示範以通訊軟體串接多個AI Agent處理品牌、內容與行政，並提醒角色設定要真實、技能別過多，且善用不同模型分工以降低成本。

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