洛警偷拍妻2萬張私密照+視頻PO網還給同事看 警局挨告

前洛杉磯市警局警員Brady Lamas將約2萬張妻子私密照與影片散布到網路上，並向數百警員同事展示。（取自洛市警局臉書）

前洛杉磯 市警局警員Brady Lamas將約2萬張妻子私密照與影片散布到網路，並向同事展示；受害者為現役洛市警員，在案發三年後依然受到影響，她日前提告洛市警局未有效干預。法庭文件稱，「覺得像被他們強姦一樣」，照片流傳後，一些男同事會盯著她看，發表諸如「你丈夫真是個幸運的男人」之類的評論。

Mynewsla網站報導，原告2022年2月向當時45歲的被告Brady Lamas提出離婚，並在2023年12月向洛杉磯高等法院提起民事訴訟，指洛市警局涉性騷擾 、報復及未能防止性騷擾與報復。被告Lamas於2024年2月對「散布私人影像以造成他人情緒困擾」的輕罪指控表示不抗辯，被命令支付賠償金、參加為期一年的匿名性成癮支持團體課程、從事社區勞動，並不得接近原告。

時隔兩年，洛市檢察官辦公室2日向法官Virginia Keeny提交文件，要求法院禁止在新的民事審理中展示或複製約2萬張私密照片中的任何原始或複製影像，理由是「這些影像即使具證據價值，也遠低於其可能造成的不當偏見，以及誤導陪審團風險。」

根據訴狀，原告現仍是洛市警員，照片外流引發的性騷擾持續到現在，原告再次向主管反映，但管理層依然未能阻止相關行為，反而縱容敵意工作環境形成。訴狀寫道：「警局根本沒有足夠重視，也沒有採取所有必要措施來保護原告。」原告主張，她的警察職涯已受重大損害，持續的騷擾與報復也對她未來的升遷發展造成負面影響。

原告表示，2022年1月查看丈夫私人手機時，首次發現這些私密影像，並得知丈夫已將其散布出去，因此立即報案。這些照片是她做完隆乳手術後去診所就診時被偷拍。

原告舉報後接受調查訪談，也展開刑事調查。訴狀指出，她希望曾對她發表性騷擾言論的警員被調職，但並未如願。洛市警局明知部分警員已取得她私密影像，卻沒有採取任何措施確保他們停止散布。

近年洛市警局因警員色情事件支付數百萬美元和解金。2024年1月一男警員涉嫌未經女警官同意，和他人交換她露骨私人照。2022年9月警局女隊長獲賠400萬美元，因為有警員散布一張裸露上身的女性照時（並非她本人），警局沒有採取足夠干預措施。