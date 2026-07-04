老套路冒充網路客服詐騙得手 華男2度取款被捕

警方在岑斌超身上起獲大量現金以及一把經過改裝的空氣軟槍。（范杜拉縣警局Camarillo分局）

KTLA 5新聞網報導，羅斯密市 居民岑斌超（Binchao Cen，音譯）涉嫌冒充知名網路安全公司McAfee的客服員，設局騙取一名70歲老翁8萬4000美元現金。岑斌超在前往與另一受害人見面時，被警方攔截逮捕。

范杜拉縣警局指出，受害老翁5月報案，表示接到一通未知號碼的來電，對方稱是McAfee安全公司的員工，稱老翁的銀行帳戶已遭駭客 入侵。由於嫌犯在電話中準確說出老翁的個人銀行資料，手法相當逼真，導致其信以為真。

在接下來的幾天，嫌犯一步步誘騙受害者至銀行領出8萬4000美元現金，並要求他與一名自稱是邁克菲公司的專員面交。據了解，詐騙集團 還要求老翁在交付款項前，必須先核對「口頭安全密碼」。老翁依約前往，並交付現金。警方事後查出，嫌犯為現年44歲、居住在羅斯密市的居民岑斌超。受害老翁在面交幾天後驚覺受騙，隨即報案。

2026年6月30日，范杜拉縣警局Camarillo分局的警探展開行動。當時岑斌超正駕車前往與另一潛在受害者會面，警方及時介入攔截，將岑斌超當場逮捕。警方表示，在岑斌超身上起獲大量現金以及一把經過改裝的空氣軟槍。隨後，執法人員對其羅斯密市Muscatel Avenue的3000號街區的住宅執行搜索令。

岑斌超已被關押至拘留所，面臨以虛假藉口詐欺取財、重大盜竊罪及詐騙長者等重罪起訴，保釋金為50萬美元。

范杜拉縣警局藉此案例向大眾發出防詐騙警告。警方表示，這是常見的詐騙套路，透過電子郵件、簡訊或電話進行，並偽裝成美國國稅局、執法部門、銀行或其他知名企業等令人信任的機構。警方呼籲，民眾若懷疑遭遇詐騙，切勿匯款或提供任何個人資料。