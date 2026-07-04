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天普市修法 潛在危險犬及兇猛犬納入管理

記者張庭瑜／天普市報導
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天普市議會將於7日審議修訂動物管制條例，擬將過去排除的「潛在危險犬」及「兇猛犬」...
天普市議會將於7日審議修訂動物管制條例，擬將過去排除的「潛在危險犬」及「兇猛犬」納入市府法規。圖為示意圖，非危險犬。（美聯社）

天普市議會7日將審議修訂動物管制條例，擬將過去排除的「潛在危險犬」及「兇猛犬」納入市府法規，建立危險犬案件處理程序，以提升公共安全。若首讀通過，市議會將於21日舉行公聽會並進行二讀表決。

根據市府報告，天普市自2012年起採用洛杉磯縣動物管制法作為管理依據，但當時排除適用「潛在危險犬」及「兇猛犬」。天普市副市長陳祥寧表示，此次修法並非因應近期犬隻咬傷事件，而是配合市府動物管制服務調整，使市府法規與洛杉磯縣制度接軌，避免執法標準不一。

此次修法主要是更新管理制度及行政程序，不會改變市民飼養犬隻的基本權利與義務。市府表示，危險犬案件多因犬隻咬傷民眾或接獲威脅通報而啟動。動物管制人員將展開調查、訪談證人並蒐集證據；若認定犬隻可能屬潛在危險犬或兇猛犬，可循法院審理，也可採行政聽證。

依規定，「潛在危險犬」指犬隻在未受挑釁情況下咬傷他人、致他人為避免受傷而採取防衛行動，或依加州法律所定情形攻擊家畜等；「兇猛犬」則指未受挑釁即造成他人重傷或死亡，或曾被認定為潛在危險犬後，仍持續危及公共安全。

犬隻若被認定具危險性，動物管制人員可建議飼主改善圍欄、設置警示標誌、投保責任險、外出繫繩及接受行為訓練等，由聽證官裁定是否採行。飼主若不服裁定，可向法院上訴。市府指出，目前羅斯密、聖蓋博及艾爾蒙地等鄰近城市皆採用洛杉磯縣危險犬管理程序，修法後天普市也將與周邊城市接軌。

談到動物收容政策，陳祥寧表示，天普市仍與採行「零撲殺」的動物收容機構合作。相較部分收容所因空間有限，可能依法對部分動物實施安樂死，零撲殺收容所則以收容照護及推廣認養為主要方向。

精華 FAQ

  • 主要是把過去未納入的潛在危險犬與兇猛犬正式列入市府法規，建立一致的調查、聽證與裁定流程，避免因制度空缺造成執法標準不一，也讓市府管理更貼近洛杉磯縣做法。

  • 動物管制人員可建議或要求飼主改善圍欄、設置警示標誌、投保責任險、外出繫繩，並接受行為訓練等，最後由聽證官裁定是否採行；若不服，飼主還可向法院上訴。

  • 修法後，天普市將比照羅斯密、聖蓋博、艾爾蒙地等鄰近城市的危險犬管理程序，同時市府仍與零撲殺收容機構合作，維持以收容照護與推廣認養為主的動物政策。

天普 加州 洛杉磯

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