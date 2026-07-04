華人社團送暖 贈播佑岡火災區居民空氣清淨機

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（右二）為Daisy馬（左一）和馬樹榮（左二）、陳楚華頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

華人 社團為播佑岡冷藏倉儲火災的災區居民送溫暖，華埠 大聯盟和洛杉磯菁英獅子會2日前往洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）辦公室，為災民帶來總計數百台空氣淨化器和口罩等物資。蘇麗絲表示，感謝華人社區的熱心捐贈，這次火災影響嚴重，需要很長一段時間恢復，政府還需要更多淨化器和物資幫助災區民眾。

華埠服務中心首席政府與社區關係事務長Daisy馬（左）搬運物資送到蘇麗絲辦公室。（記者張宏／攝影）

蘇麗絲表示，發生火災的建築物在屋頂安裝太陽能板，且倉庫內貨物堆得大概有六層樓高，因為隨時都有坍塌危險，起火時消防員根本沒辦法進入。現在災後處理還在進行，並噴灑一種類似除臭劑的東西，但效果不是很好。火災已影響到許多小商家及住在附近居民。有些居民已住進旅館，但負擔不起住宿費，需要有人協助承擔這些開銷，這是政府和各方下一步要處理的問題。

華埠大聯盟2日來到東洛杉磯蘇麗絲辦公室，為災民帶來總計空氣淨化器和口罩等救援物資。（記者張宏／攝影）

她表示，災區居民現在非常需要這些物資。有需要的民眾可撥打211（社區服務專線），也可直接聯繫她東洛杉磯的辦公室。如果華人社區還能繼續伸出援手，目前政府需要流動醫療服務車能夠到社區巡迴服務，幫助居民檢查身體，他們還需要更多空氣清淨機。「僅東洛杉磯就有約12萬居民，很多人到現在仍未收到任何援助物資」。

華埠大聯盟主席馬樹榮（左）代表華埠大聯盟向蘇麗絲辦公室捐贈120台空氣清淨機。（記者張宏／攝影）

馬樹榮代表華埠大聯盟捐贈120台空氣清淨機、洛杉磯菁英獅子會會長Diana趙捐贈70台空氣清淨機，大聯盟名譽主席陳楚華還額外捐贈40台空氣清淨機，華埠服務中心的Daisy馬帶來中心捐贈的3000個口罩。

洛杉磯菁英獅子會2日來到東洛杉磯蘇麗絲辦公室，為災民帶來空氣淨化器。（記者張宏／攝影）

大聯盟主席馬樹榮表示，他們響應洛縣政府號召，發動華人社區共同捐贈空氣清淨機，希望幫助受影響的鄰里改善室內空氣品質。華人來到美國，享受這個國家提供的各種資源和機會，同時也應該盡力回饋社會。透過這樣的行動，希望讓更多人看見華人社區樂於奉獻、關懷社會的一面。

最近兩周每天領取物資的人絡繹不絕，最多每日有500多人。（記者張宏／攝影）