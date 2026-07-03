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聖蓋博山麓社區華女屢遭刁難 控HOA歧視

記者啟鉻／洛杉磯報導
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李紅律師建議，民眾購買HOA社區住宅前，應詳細閱讀CC&Rs及各項管理規定。（示...
李紅律師建議，民眾購買HOA社區住宅前，應詳細閱讀CC&Rs及各項管理規定。（示意圖，記者啟鉻／攝影）

加州聖蓋博山麓地區一個僅有10多戶住家的自主管理住宅社區，日前一華女業主認為遭受不公平對待，提告社區屋主協會（HOA），讓HOA管理機制、權限及監督制度成為焦點。

根據律師李紅提供的案例，華女屋主Jennifer指出，社區新任韓裔HOA理事會主席因個人恩怨，刻意針對她採取差別待遇，包括強行要求她拆除屋頂衛星天線，在社區統一更換各住戶門前照明設備時，唯獨未替她更換，她還在其他社區管理事項上屢遭刁難。Jennifer認為自身權益受到侵害，決定循法律途徑維護權益。

李紅表示，該社區屬自主管理HOA，由居民自行擔任理事及委員，負責財務管理、社區維護、違規執法及住戶溝通等事務，並未聘請專業物業管理公司。她認為，部分自主管理社區因制度及監督機制不夠完善，在執行社區規章及處理住戶事務時，容易出現選擇性執法、程序不公或差別待遇等，進而損害業主權益，因此Jennifer決定提告。

社區HOA方面表示，所有管理措施均依照社區章程及管理規範執行，由於案件已進入司法程序，不便對個案內容發表評論。

李紅指出，此次事件也引發民眾重新檢視自主管理HOA的運作模式。相較委託專業物業管理公司的HOA，自主管理最大的優點，是可節省管理成本。理事會對社區事務也更熟悉，決策效率較高。然而，若理事會成員缺乏法律、財務或社區管理經驗，或因個人因素影響決策，就可能衍生管理爭議，甚至演變為法律訴訟。

她也提醒，一旦HOA涉及訴訟，不論勝訴或敗訴，律師費、訴訟費及相關支出，多半仍須由HOA支付，而HOA的經費來自全體住戶繳納的管理費，等於所有業主共同承擔訴訟成本。

李紅強調，無論是自主管理或委託專業公司管理，HOA都必須遵守加州「Davis-Stirling Common Interest Development Act」（戴維斯—史特林共同利益發展法）及CC&Rs（社區章程）的相關規定，所有決策都應符合程序正義。

李紅指出，近年不少社區HOA管理費持續上漲，部分高級住宅社區每月管理費甚至高達800至1500美元，令不少居民叫苦連天，也使外界更加關注HOA是否應建立更完善的監督與問責機制。

李紅建議，民眾購買HOA社區住宅前，應詳細閱讀CC&Rs及各項管理規定，入住後也應主動參與HOA理事會會議及社區選舉，了解社區治理方式。若對理事會決議有異議，應及早透過申訴、調解或其他法律程序維護自身權益，而非等到衝突擴大後才訴諸司法，以降低社區對立及訴訟成本。

精華 FAQ

  • Jennifer指稱主席因私人恩怨刻意針對她，包括要求拆除屋頂衛星天線、統一更換門前照明時唯獨未替她處理，並在其他管理事項上屢次刁難，因而決定提告維權。

  • 因為該社區沒有聘請專業物業公司，理事會由住戶自行管理財務、維護與執法，若成員缺乏法律或管理經驗，容易出現選擇性執法、程序不公與個人因素影響決策。

  • 律師建議購屋前應詳讀CC&Rs與各項規定，入住後主動參與理事會會議和社區選舉；若對決議有異議，應及早透過申訴、調解或法律程序處理，以降低對立與訴訟成本。

加州 韓裔 聖蓋博

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