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國慶將迎200萬旅客 LAX籲早報到

記者張宏／洛杉磯報導
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洛杉磯國際機場公布2026年美國國慶節假期旅運預測，預計即日至7月8日的假期期間...
洛杉磯國際機場公布2026年美國國慶節假期旅運預測，預計即日至7月8日的假期期間，將有超過200萬旅客進出機場，整體運量與去年相當。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）公布2026年美國國慶節假期旅運預測，即日起至7月8日假期期間，將有超200萬旅客進出機場，整體運量與去年相當。洛杉磯世界機場管理局（LAWA）提醒民眾提早規劃行程、預留充足時間，並善用大眾運輸及各項智慧服務，因應旅遊高峰。

LAWA預估，即日起至3日機場最繁忙，每日平均旅客量約22萬人次。4日國慶日當天人潮將略為趨緩，但5日又將回升。

今年暑假適逢美國建國250周年慶祝活動及2026年FIFA世界盃賽事。LAWA首席營收暨體驗官Courtney Moore表示，今夏洛杉磯再次成為全球焦點，國內航班建議至少提前兩小時抵達機場，國際航班則應提前三小時報到。目前機場多項現代化工程仍持續進行，包括Tom Bradley國際航廈、第四航廈及未來第五航廈施工，加上部分道路封閉，旅客應預留更多交通時間。

假期停車需求將十分吃緊，機場建議旅客提前線上預約停車位，以確保有車位可停。旅客也可利用LAX/Metro Transit Center捷運站，透過Metro C線、K線轉乘免費接駁巴士往返各航廈。自7月1日起，FlyAway巴士往返Union Station及Van Nuys班次將增加。搭乘Uber、Lyft或計程車旅客，可步行或搭乘免費接駁車前往LAX-it乘車區，機場也將增派巴士及服務人員協助疏運。

此外，旅客應事先完成線上報到，確認航班資訊及接機航廈。接送車輛可利用兩處免費Cell Phone Waiting Lot等候，以減少航廈周邊壅塞。

LAX今夏也推出多項新體驗，包括可跨航廈享用餐飲及購物服務、線上點餐，以及消費滿額贈送LAX限量版足球球衣。旅客還可體驗Gameway電競遊戲區、LAX藝術展、療癒犬（PUP）服務及鋼琴演奏。新開放的LAX Cinema則將播放世界盃賽事及多元影音內容，為候機旅客提供更多休閒選擇。

精華 FAQ

  • LAWA預估，即日起至7月8日的國慶假期期間，LAX將有超過200萬名旅客進出，整體運量與去年相近，顯示今年假期人潮依舊相當龐大。

  • LAWA提醒，搭乘國內航班的旅客至少提前兩小時到機場，國際航班則建議提前三小時報到，以預留安檢、交通與航廈施工可能造成的額外時間。

  • 旅客可搭Metro C線或K線轉乘免費接駁車，也能利用FlyAway巴士、LAX-it乘車區與兩處Cell Phone Waiting Lot；同時建議提前線上報到並預約停車位。

LAX 洛杉磯國際機場

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