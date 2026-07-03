晨光基金會頒42學子獎助學金 每人6000元

晨光基金會頒發2026年獎學金，共42位學生受惠。（受訪者提供）

晨光基金會6月28日晚在聖蓋博市舉辦2026年度獎助學金頒獎晚宴，今年共頒發42份獎助學金，每名學生獲頒6000美元，受惠學生包括四名來自中國、越南 等地的留學生 ，以及38名美國本地學生。得獎者來自全美多所大專院校，主修法律、醫學、教育、商學、音樂等多元領域。

當晚吸引逾200嘉賓、獲獎學生、家長及親友出席，共同見證這場充滿感恩與勉勵的盛會。國際學生吳田梓（Tianzi Wu）、Tu Kiet Tu，以及本地學生秦詩雨（Amanda Qin）、王宇軒（Daniel Wang）分別上台分享求學歷程與人生挑戰，真摯動人的故事贏得現場熱烈掌聲。

晨光基金會主席朱裕民表示，基金會始終秉持公益初心，致力將每一分善款直接用於幫助學生，從不將捐款耗費於行政開支，希望讓每筆資源都能發揮最大的助學效益。

基金會會長徐惠誠表示，今年獎助學金申請人數創歷年新高，申請者整體素質也是歷年最佳，不僅學業成績優異，更展現堅毅不屈的精神及服務社會的熱忱。面對眾多優秀申請者，評審團經過嚴謹的書面審查與面試，雖然取捨困難，但也深受感動。經慎重討論，基金會決定突破原定40個名額，增額錄取至42人。

基金會副主席梅國璋回顧基金會20多年來推動助學工作的歷程表示，基金會長期資助中國及美國經濟弱勢學生，在中國廣西、江西、安徽及湖南四省，已幫助超過5000名品學兼優的大學生完成學業。他曾多次親赴當地探訪，見證不少學生因家庭貧困而面臨失學困境，更深刻體會教育是改變命運的重要力量。

另一位副主席林日昇則分享自身留學經驗。他表示，當年獲得羅徹斯特大學（University of Rochester）獎學金赴美深造，但仍須靠擔任校園清潔工及售貨員賺取生活費，最終順利取得經濟學學士及金融與會計管理碩士學位。他勉勵學生珍惜學習機會，保持積極進取態度，未來在事業有成後，也能回饋社會。