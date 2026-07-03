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AI衝擊創作 加州華人音樂家組聯盟抗爭

記者楊青/洛杉磯報導
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人工智慧（AI）正對音樂創作帶來前所未有的挑戰，南加州華裔音樂人正組成聯盟，全力抗爭。

南加州華裔作曲家、加州Aetna藝術文化基金會理事徐學思表示，AI對音樂創作帶來巨大衝擊，已開始大量取代中低成本音樂製作，尤其是遊戲音樂領域，受到影響最明顯。

他表示，目前最大挑戰並非資深作曲家，而是年輕創作者。過去新人可透過大量小型個案累積經驗，如今這些工作逐漸被AI取代，新人失去成長機會，未來進入專業領域將更加困難。

他認為，未來優秀作曲家的競爭力將不再是模仿能力，而是擁有無法被AI複製的原創思維、獨特創意與藝術表達。

為協助更多華裔音樂人進入美國影視音樂產業，他與友人不久前成立華裔作曲家社群，目前已有數百位成員。該組織除積極舉辦音樂交流活動，同時橫向發展，與多個美國藝術機構合作，希望擴大華人音樂家的能見度，創造更多合作機會，讓華人文化在美國音樂界持續發聲。

他認為，美國影視音樂產業仍具有明顯的人脈與族群網絡，各族裔都會優先支持自己的創作者，因此華人更需要團結合作。他表示，華人音樂人有很多優勢，比如工作態度認真、勤奮，擁有不同文化背景與創作視野。華人人口眾多，只要加強合作，未來仍具有相當發展潛力。

精華 FAQ

  • AI已開始大量取代中低成本的音樂製作，尤其在遊戲音樂領域影響最明顯。這使部分工作機會縮減，也讓創作者面臨更激烈的競爭與轉型壓力。

  • 因為新人原本可透過許多小型案件累積經驗，如今這些入門工作被AI替代，導致年輕人少了磨練機會，未來要進入專業音樂產業會更困難。

  • 他們希望透過社群與美國藝術機構合作，提升華人音樂家的能見度，創造更多合作與曝光機會，同時凝聚華人力量，讓華人文化在美國音樂界持續發聲。

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