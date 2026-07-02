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柬埔寨華裔聯誼會 國慶舞會聯歡

記者張宏／羅斯密報導
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柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前...
柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前在羅斯密舉辦「美國國慶250周年慶祝舞會」，吸引300多柬埔寨華裔鄉親及社區人士共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

為迎接美國建國250周年，柬埔寨華裔聯誼會日前在羅斯密舉辦「美國國慶250周年慶祝舞會」，吸引300多名柬埔寨華裔鄉親及社區人士共襄盛舉。晚會洋溢濃厚的愛國與感恩氛圍。大家透過歌舞、聯歡，慶祝美國國慶，並感謝美國提供自由、民主與發展機會。

現場布置充滿國慶氣氛，許多來賓身穿星條旗服飾、佩戴國旗配件，紅、白、藍三色點綴全場，展現柬埔寨華人對美國的認同與情感。柬埔寨華裔聯誼會主席楊俊英表示，許多柬埔寨華裔曾歷經戰亂與流離失所，能在美國重新展開人生，是莫大幸運。美國不僅提供安定、安全的生活環境，更給予自由民主制度及公平發展機會，讓無數移民家庭得以重建家園、實現夢想。

他表示，美國是大家的第二故鄉，聯誼會每年舉辦國慶活動，都是為表達對美國的感恩，也希望下一代珍惜現有的一切，傳承勤奮、誠信與感恩精神，回饋社會。未來將持續秉持「感恩美國、報恩美國」的理念，鼓勵鄉親投入公益、服務社區，為建設更加繁榮、多元、和諧的美國貢獻力量。

晚會節目精彩豐富，內容涵蓋舞蹈、歌曲、國標舞、粵劇及柬埔寨民族舞蹈等。現場會還安排「美國建國250周年有獎問答」，內容涵蓋美國建國歷史、憲法精神及獨立戰爭等知識，相當於公民考試題，透過寓教於樂的方式，增進與會者對美國歷史與民主精神的認識，答對者還可獲得彩券獎勵，互動踴躍。

柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前...
柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前在羅斯密舉辦「美國國慶250周年慶祝舞會」，吸引300多柬埔寨華裔鄉親及社區人士共襄盛舉。（記者張宏／攝影）

柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前...
柬埔寨華裔聯誼會（Cambodian Chinese Friendship）日前在羅斯密舉辦「美國國慶250周年慶祝舞會」，圖為柬埔寨華裔聯誼會主席楊俊英（左）和張大九現場高歌。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 活動主題為「美國國慶250周年慶祝舞會」，地點在羅斯密舉行，吸引三百多名柬埔寨華裔鄉親及社區人士參與，共同慶祝美國國慶。

  • 楊俊英表示，許多柬埔寨華裔曾經歷戰亂與流離失所，在美國重新生活是莫大幸運；美國提供安全、自由與公平發展機會，讓家庭得以重建。

  • 現場除舞蹈、歌曲、國標舞、粵劇與柬埔寨民族舞外，還舉辦美國建國250周年有獎問答，內容涵蓋歷史、憲法精神與獨立戰爭，並以彩券獎勵互動。

華裔 華人 柬埔寨

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