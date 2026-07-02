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韓國瑜合影閃光燈故障好尷尬 一句話笑翻全場

記者張宏／洛杉磯報導
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劉龍珠（左）今年3月和韓國瑜共同出席眷村總會活動及佛光山星雲大師誕辰100周年。...
劉龍珠（左）今年3月和韓國瑜共同出席眷村總會活動及佛光山星雲大師誕辰100周年。（劉龍珠提供）

台灣立法院長韓國瑜日前率領跨黨派代表團訪問美國，除與美國聯邦眾院議長Mike Johnson會晤外，也出席長榮航空華盛頓直飛台北桃園首航剪綵儀式，並搭乘首航班機返台，引僑界關注。與韓國瑜相識的華人律師劉龍珠，則分享韓國瑜的私下趣聞。

劉龍珠表示，今年3月兩人曾共同出席眷村總會活動及佛光山星雲大師誕辰100周年、佛光山成立60周年紀念活動。韓國瑜當時談及「忠、孝、節、義」等傳統文化價值，這些理念與美國保守派重視家庭、信仰及責任等觀念具有相通之處，也是雙方交流的重要基礎。

談到韓國瑜的私下作風，劉龍珠分享，一次兩人準備合影時，因攝影器材閃光燈故障，現場一度陷入尷尬，韓國瑜當場笑稱「我的光頭可以閃光」，讓現場氣氛輕鬆不少。兩人初次見面，韓國瑜閱讀其名片，並主動交流法律相關內容，感受到他待人細心。

在生活習慣方面，劉龍珠表示，韓國瑜多年來維持簡樸作風，衣物、鞋子使用多年仍持續穿著，在台灣也仍駕駛舊款三菱汽車，這樣的生活方式並未因公職身分而改變。劉龍珠在工作或人生規劃遇到問題時，曾多次向韓國瑜請益，對方會分享個人經驗，協助分析情勢並提供建議，這也是兩人長期保持友誼的重要原因。

劉龍珠認為，長榮航空開通華盛頓直飛台北航線，是台美交流的重要進展，而韓國瑜此次訪美期間參與相關活動，也受到僑界及各界關注。透過多年的相處，韓國瑜重視傳統文化、待人處事及生活作風，是他對韓國瑜最深刻的印象。

精華 FAQ

  • 他率跨黨派代表團訪美，先與美國聯邦眾院議長Mike Johnson會晤，之後又出席長榮航空華盛頓直飛台北桃園首航剪綵，並搭乘首航班機返台，受到僑界高度關注。

  • 劉龍珠說，兩人一次準備合影時閃光燈突然故障，現場一度尷尬，韓國瑜便笑說「我的光頭可以閃光」，立刻把氣氛帶得輕鬆，展現他的幽默感。

  • 劉龍珠表示，韓國瑜多年來衣物與鞋子都反覆穿用，在台灣也仍開舊款三菱車，生活相當樸實；此外他會細讀名片、主動聊法律，並在對方請益時給予經驗建議。

韓國瑜 長榮 眾院

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