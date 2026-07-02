南加中國大專校友會 7月5日紀念七七抗戰

南加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日上午10時，在蒙特利公園市「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，紀念「七七蘆溝橋事變」89周年。（南加州中國大專院校聯合校友會）

南加州 中國大專院校聯合校友會將於7月5日上午10時，在蒙特利公園市 「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，紀念「七七蘆溝橋事變」89周年。

校友會表示，本次紀念活動緬懷第二次世界大戰期間為國捐軀的將士與犧牲百姓，透過獻花與放飛和平鴿儀式，追思歷史、汲取戰爭教訓，並共同祈願世界和平。

今年紀念活動主題為「日本向誰投降？」校友會指出，八年抗戰在中美同盟並肩作戰之下取得勝利，日本於1945年8月15日向中華民國 宣布投降，象徵戰爭結束與歷史轉折的重要時刻。

校友會強調，紀念抗戰不僅是回顧歷史，更要銘記國軍在八年浴血奮戰中的巨大犧牲，並提醒世人珍惜和平得來不易的成果。

活動屆時也將特別強調1937年7月7日盧溝橋事變所引發的全面抗戰歷史，並在中華民國政府領導下，凝聚海內外華人共同抗敵的民族記憶。

校友會表示，89年過去，歷史仍提醒世人戰爭的代價與和平的珍貴。本次紀念儀式除追思先烈外，也將為仍在歷史與現實中承載記憶的中華民國祈福，盼望和平理念持續延續。