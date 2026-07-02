我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

南加中國大專校友會 7月5日紀念七七抗戰

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日上午10時，在蒙特利公園市「中美軍民二戰...
南加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日上午10時，在蒙特利公園市「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，紀念「七七蘆溝橋事變」89周年。（南加州中國大專院校聯合校友會）

加州中國大專院校聯合校友會將於7月5日上午10時，在蒙特利公園市「中美軍民二戰紀念碑」前舉行莊嚴紀念儀式，紀念「七七蘆溝橋事變」89周年。

校友會表示，本次紀念活動緬懷第二次世界大戰期間為國捐軀的將士與犧牲百姓，透過獻花與放飛和平鴿儀式，追思歷史、汲取戰爭教訓，並共同祈願世界和平。

今年紀念活動主題為「日本向誰投降？」校友會指出，八年抗戰在中美同盟並肩作戰之下取得勝利，日本於1945年8月15日向中華民國宣布投降，象徵戰爭結束與歷史轉折的重要時刻。

校友會強調，紀念抗戰不僅是回顧歷史，更要銘記國軍在八年浴血奮戰中的巨大犧牲，並提醒世人珍惜和平得來不易的成果。

活動屆時也將特別強調1937年7月7日盧溝橋事變所引發的全面抗戰歷史，並在中華民國政府領導下，凝聚海內外華人共同抗敵的民族記憶。

校友會表示，89年過去，歷史仍提醒世人戰爭的代價與和平的珍貴。本次紀念儀式除追思先烈外，也將為仍在歷史與現實中承載記憶的中華民國祈福，盼望和平理念持續延續。

蒙特利公園市 加州 中華民國

上一則

好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

下一則

地震頻傳 加州289元「回家」包超熱銷

延伸閱讀

紐約、新州300多人齊聚 歡慶黃埔建校102年

紐約、新州300多人齊聚 歡慶黃埔建校102年

南加中國大專校友會新選會長朱華興 汪康熙任理事長

南加中國大專校友會新選會長朱華興 汪康熙任理事長
中共105周年黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」

中共105周年黨慶 習近平談台灣：統一是「矢志不渝的歷史任務」
陸軍官校慶102周年 南加校友齊聚傳承黃埔精神

陸軍官校慶102周年 南加校友齊聚傳承黃埔精神
南加州淡江校友會獲世界年會主辦權 許宗由當選新會長

南加州淡江校友會獲世界年會主辦權 許宗由當選新會長
大專盃高球聯誼賽 吸引70多人同樂

大專盃高球聯誼賽 吸引70多人同樂

熱門新聞

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞鬧事女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦鬧機警告無效 飛加州航班改降日本

2026-06-26 02:20

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮