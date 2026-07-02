台灣觀光署攜手台美小姐 首登漢庭頓灘盛會

台灣觀光署今年攜手「台美小姐」大展寶島熱情，首度參與全美最具歷史規模的獨立紀念日慶典，並以「探索台灣」為主題打造專屬觀光花車。（觀光署提供）

「Discover Taiwan」將首登漢庭頓灘市4日的美國國慶遊行，台灣觀光 署今年攜手「台美小姐」大展寶島熱情，參與全美最具歷史規模的國慶慶典之一，並以「探索台灣」為主題打造專屬觀光花車。

駐洛杉磯 辦事處觀光組組長林宜錚表示，漢庭頓灘市美國國慶遊行已有122年歷史，是美國密西西比河以西規模最大的國慶慶典，每年吸引數十萬現場觀眾及ABC電視台直播。今年適逢美國慶祝建國250周年，期望再次向美國主流民眾傳遞台灣人民的好客精神，熱烈邀請更多美國朋友訪台，親歷驚喜無限的寶島多元文化之旅。活動前已透過台美人社團號召百志工，現場將搭配八名台美小姐化身台灣觀光親善大使，沿途向民眾揮手致意，志工也將發放特製的台灣觀光宣傳涼扇展現台灣豐富文化軟實力與人情味。遊行將於4日上午10時舉行。

林宜錚表示，今年上半年美國赴台人次已有38萬5000人，較去年同期成長約9.5%。日前長榮航空開通台灣首條直飛美國首都圈的台北至華盛頓航線，每周四班的定期服務進一步拓展北美到台灣的航空網路，讓商務、觀光與學術交流更加便捷。

台灣觀光花車的設計極具巧思，最吸睛的亮點是站在花車前方的台灣觀光吉祥物「喔熊（Oh-Bear）」組長，與象徵美國獨立自由精神的「白頭海鵰（Bald Eagle）」手牽手並肩而立，象徵台美深厚的友誼與共享的民主價值。花車整體設計則展現台灣寶島豐富觀光元素，融合島嶼的多元文化、現代創新與自然景觀。此外，風靡全球的「台灣珍珠奶茶與烏龍茶文化」也化身花車重要元素，向美國大眾展現台灣名不虛傳的美食實力。

觀光署近期將推出國際自由行旅客訪台抽獎活動，特別針對國外重遊客帶首遊客的入境組合，提供最高新台幣8000元（約250美元）的旅遊消費金獎勵，誠摯邀請美國主流民眾、國際旅客、年輕世代與家庭客群，結伴同行親自踏上台灣的土地。

現場志工將發放特製的台灣觀光宣傳涼扇展現台灣豐富文化軟實力與人情味。（觀光署提供）