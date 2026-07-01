華裔球員 入選NBA公鹿隊選秀第10順位

具有華裔血統的亞利桑納大學後衛貝里斯上季代表球隊出賽，於2026年NBA選秀會以首輪第10順位獲密爾瓦基公鹿隊選中。（取自亞利桑納大學官網）

NextShark.com報導，密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）日前在2026年NBA 選秀會，以首輪第10順位選進亞利桑納大學一年級後衛貝里斯（Brayden Burries）。該名兼具華裔 與夏威夷原住民血統的新秀，由於背景獨特，自投入選秀以來便備受華人球迷矚目。

貝里斯高中時期曾入選麥當勞全美明星賽及喬丹 品牌經典賽，並率隊奪得加州高中籃球州冠軍。升上亞利桑納大學後，他首個賽季即入選大12聯盟（Big 12）年度第一隊及最佳新秀陣容，並協助球隊挺進NCAA男子籃球錦標賽四強。貝里斯上季場均攻下16.1分、4.9籃板及2.4助攻。2026年NBA選秀被視為近年人才最深厚的一屆，貝里斯仍在首輪前10順位獲選，顯示其整體表現獲NBA球隊青睞。

選秀前，多家美國媒體看好他有機會在樂透區（前14順位）獲選，最終由公鹿隊以第10順位選中。貝里斯曾接受AMAZN HQ訪問表示，母親從小便讓他認識自己的華裔及夏威夷文化背景，每年11月都會前往夏威夷探望家人。報導指出，YouTube頻道「Find Your Roots」先前分享的一項家譜研究顯示，貝里斯母系家族可追溯至19世紀末自中國廣東移民夏威夷的華人，家族已在當地繁衍數代。

談及即將展開的NBA生涯，貝里斯接受Yahoo Sports訪問時表示，希望成為一名全方位球員，能防守多個位置，並在得分之外，為球隊帶來更多贏球貢獻。

近年具有華裔背景的球員陸續登上NBA舞台，包括2002年以選秀狀元身分加盟NBA的姚明、2024年以首輪第九順位獲選的加拿大華裔中鋒埃迪（Zach Edey），以及2025年首輪獲選的中國球員楊瀚森。