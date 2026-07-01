NBA巨星「小皇帝」揮別湖人 華洋球迷不捨
NBA超級球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）6月30日宣布離開湖人隊，結束八年充滿榮耀與歷史紀錄的紫金歲月。消息一出，洛杉磯華洋球迷感到遺憾、惋惜，更多的是不捨和祝福。
洛杉磯湖人球迷、律師張軍表示，他和兒子很喜歡看詹姆斯打球，多次去現場觀戰，對他的離開非常不捨，「但好在他下一站可能是去舊金山的金州勇士隊，畢竟還在加州，感覺還在同一地區，還有機會看他回洛杉磯比賽」。張軍認為，詹姆斯這些年在湖人隊的成績是他人生非常完美章節，相信很多球迷像他一樣，球看得過癮，印象深刻。
家住克萊蒙的汽車鈑金店老闆Ozzie Arnold 6月30日穿23號湖人球服（詹姆斯同款同號）、擺出自己多年的湖人收藏作為離別的致敬。他說，自己不打球，但一直是湖人超級球迷。十多年來，他搜集湖人隊的所有紀念品，每當湖人隊重大比賽，他都穿上詹姆斯的球衣，同時給自家小狗穿上科比的24號。此次湖人揮別「詹姆斯時代」，他心中五味雜陳，但也有新希望。
盛傳湖人隊將全面圍繞唐西奇（Luka Dončić）打造新核心，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在5月球季結束時曾表示希望留下詹姆斯；總教練瑞迪克（JJ Redick）也表示，希望下季繼續由詹姆斯、唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）組成核心陣容。然而，隨著球隊今夏擁有超過5000萬美元薪資空間，湖人的補強重心已逐漸轉向未來布局，41歲的詹姆斯不再是球隊重建計畫的第一優先。
消息傳出後，洛杉磯不少華洋球迷都感到遺憾與惋惜，更多是難以割捨的不捨之情；同時也有人送上祝福，希望他下一站依然精彩。 律師張軍表示常帶兒子到場看球，對他離隊十分不捨；汽車鈑金店老闆Ozzie Arnold則穿上23號球衣，並以湖人收藏和小狗球衣致敬。 外界盛傳湖人將圍繞唐西奇打造新核心，且球隊今夏擁有超過5000萬美元薪資空間，補強重心已轉向未來布局，41歲的詹姆斯因此不再是首要選項。
精華 FAQ
消息傳出後，洛杉磯不少華洋球迷都感到遺憾與惋惜，更多是難以割捨的不捨之情；同時也有人送上祝福，希望他下一站依然精彩。
律師張軍表示常帶兒子到場看球，對他離隊十分不捨；汽車鈑金店老闆Ozzie Arnold則穿上23號球衣，並以湖人收藏和小狗球衣致敬。
外界盛傳湖人將圍繞唐西奇打造新核心，且球隊今夏擁有超過5000萬美元薪資空間，補強重心已轉向未來布局，41歲的詹姆斯因此不再是首要選項。
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