多重打擊 橙縣逾20家知名餐廳熄燈 業者：客滿也未必獲利

經營幾十年的橙市老街人氣海鮮餐廳O Sea宣佈熄燈，是橙縣數月來餐館關閉潮中關門的20多家知名餐館之一。（取自O Sea餐館）

2026年才過一半，橙縣 餐飲業卻已迎來一波「關店潮」。受通貨膨脹、食材與人工成本持續攀升、消費者外食習慣改變客流減少等多重衝擊，從經營數十年的在地老店到全國連鎖餐廳，上半年已有20多家知名餐廳相繼熄燈，不少陪伴社區居民數十年的餐廳也走入歷史。

分析指出，疫情 後餐飲業雖一度復甦，但高物價讓消費者縮減外食支出，加州 最低工資提高、租金及保險成本增加，更讓中小型餐廳承受巨大經營壓力。不少業者坦言，即使天天客滿，也未必能維持獲利。

今年初，當地經營超過20年的家庭餐廳Captain Mauri's宣布歇業。3月則有多家餐廳接連關門，包括知名老店The Market by The Meat Cellar；拉古納灘（Laguna Beach）有近50年歷史的Dizz's As Is告別當地居民，由漢堡品牌接手；布瑞亞的連鎖牛排餐廳Outback Steakhouse也宣布熄燈。

4月關店潮持續擴大。經營超過40年的墨西哥連鎖餐廳Acapulco關閉了Costa Mesa最後一家橙縣分店，象徵該品牌退出橙縣市場。Dana Point知名老店The Brig、塔斯汀的El Torito，橙市老街的人氣海鮮餐廳O Sea也相繼結束營業，部分店址將配合大型都市更新或重新開發計畫。

5月更有多家代表性餐廳走入歷史。Dana Point Harbor經營45年的Jon’s Fish Market，因老闆健康因素決定退休；陪伴居民33年的The Crab Cooker結束塔斯汀分店營業； San Clemente知名餐酒館MRK Public在營運12年後歇業。近年持續縮減據點的El Torito，則再度關閉爾灣分店。

6月最受矚目的消息，莫過於爾灣地標牛排館Gulliver's謝幕。這家自1970年開業的經典牛排館，營業長達57年，據傳好萊塢影星John Wayne也是座上常客，其結束營業令許多老顧客感到惋惜。此外，The Winery Restaurant & Wine Bar塔斯汀店、Monaco Italian Kitchen及Reunion Kitchen拉古那灘店，也都在6月底前後關閉。

不過，也並非全是壞消息。原本宣布即將結束營業的French’s Pastry Bakery橙市店，在顧客熱烈支持下，已決定暫時繼續營運，成為這波關店潮中少數令人振奮的消息。

餐飲業人士表示，當前餐廳經營已進入「高成本、低利潤」的新常態，未來市場可能持續整併，特色鮮明、能建立忠實顧客群的餐廳，將比大型連鎖品牌更具生存優勢。