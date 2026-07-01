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MHG慈悲基金會講座 邀西來寺住持慧東法師講授佛語

記者張宏／洛杉磯報導
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MHG慈悲基金會６月26日在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導...
MHG慈悲基金會６月26日在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導大家如何在工作中運用AI事半功倍，並邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語。（主辦方提供）

MHG慈悲基金會日前在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導如何在工作中運用人工智慧（AI）事半功倍，同時邀請西來寺住持慧東法師傳遞佛語，讓大家洗滌內心煩惱。

MHG慈悲基金會26日邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語，讓大家透過香湯灌沐悉達多太...
MHG慈悲基金會26日邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語，讓大家透過香湯灌沐悉達多太子聖像。（主辦方提供）

現場匯集了200多學生和想了解AI知識的成人，基金會創始人羅麗惠（Kitty Lo）表示，AI是現在生活不可少的工具，希望借助這次講座，提升大家使用AI的技能和效率。同時，她作為佛光會新港灘分會會長，邀請慧東法師舉辦浴佛活動，幫助佛教本地化和年輕化。她說：「現代人壓力很大，借助浴佛能獲得內心的平安，洗滌煩惱。」

MHG慈悲基金會創始人羅麗惠（前左一）希望藉此讓大家獲得內心平靜。（主辦方提供）
MHG慈悲基金會創始人羅麗惠（前左一）希望藉此讓大家獲得內心平靜。（主辦方提供）

慧東法師當天是用英文講授佛語。他表示，佛誕節剛過去不久，借助浴佛讓每個人種善根，借助儀式讓年輕人能沉靜內心；尤其，這種方式和現代年輕人節奏快、娛樂性強的生活形成很大反差，有助身心健康。

活動匯集200多學生和想了解AI知識的成人。（主辦方提供）
活動匯集200多學生和想了解AI知識的成人。（主辦方提供）

這次活動的導師是基金會執行長周信忠，他是AI專家。周信忠表示，雖然AI短期內難以取代大學教育，但已大幅提升自學效率，AI讓傳統教育從「線性學習」走向「加速循環」，未來大學教育可能幾個月就能完成。職場競爭力不再只是會做PPT簡報或是寫報告，而是能提出創新想法，並善用AI完成複雜的工作流程。使用者可先設定學習目標，再將PDF、網頁、影片等資料匯入Google NotebookLM，由AI自動整理重點、建立思維導圖、生成學習指南、測驗及記憶卡，並透過持續提問與互動，加快理解與吸收知識。

年輕人除拿獎學金，還能有導師定期傳授新知識和感受內心平靜 。（主辦方提供）
年輕人除拿獎學金，還能有導師定期傳授新知識和感受內心平靜 。（主辦方提供）

他指出，ChatGPT等生成式AI，也逐漸成為專業工作助手，可協助製作簡報、撰寫Excel函數、分析資料，甚至生成程式碼。使用者還能將完整工作流程，封裝成可重複使用的「Skill」，未來只需一句指令，即可自動完成資料整理、圖表製作、分析報告到PPT輸出的整套作業。未來最有價值的人，不是最會操作軟體的人，而是最懂得設計流程、整合AI與自動化的人。

慧東法師（前右一）主持浴佛儀式。（主辦方提供）
慧東法師（前右一）主持浴佛儀式。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動同時安排AI工作應用講座與慧東法師的佛語分享，讓學生和成人一方面學習提升效率的工具，一方面透過宗教儀式安定心靈，呈現知識與心靈並重的設計。

  • 慧東法師指出，浴佛能讓人種下善根，也能借由儀式讓年輕人沉靜內心，與快節奏、重娛樂的生活形成對照，進而幫助身心健康與內在平安。

  • 周信忠認為AI雖暫難取代大學教育，卻能大幅加速自學與工作流程，未來更重要的是整合AI、自動化與創新思維，而不只是熟練操作軟體。

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