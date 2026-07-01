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哈岡居民促進委員會 4日舉辦國慶遊行、嘉年華會

洛杉磯訊
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圖為哈岡歷年舉辦國慶遊行的活動。今年適逢美國建國250周年，預計吸引數千名民眾共...
圖為哈岡歷年舉辦國慶遊行的活動。今年適逢美國建國250周年，預計吸引數千名民眾共襄盛舉。（主辦單位提供）

美國建國250周年將至，哈岡居民促進委員會（Hacienda Heights Improvement Association，HHIA）將於7月4日在哈岡舉辦國慶遊行暨嘉年華會。這項活動獲洛杉磯縣政府補助5萬2500美元，預計吸引數千名居民及家庭參與，展現社區多元文化與團結精神。

國慶遊行將於7月4日上午9時登場，集合地點設於Mesa Robles Middle School，隊伍將沿Stimson Avenue北上，行進至William Steinmetz Park，嘉年華會也將於當日上午10時至下午1時在William Steinmetz Park舉行，並設有經典老爺車展、文化表演、創意氣球、兒童臉部彩繪、美食餐車、社區及公益攤位、學童藝術競賽與作品展示、親子互動遊戲、舞台演出及社區服務展示等，適合闔家參與。

主辦單位表示，2026年適逢美國建國250周年，為美國歷史重要里程碑，全美各地均舉辦系列慶祝活動；哈岡社區也將透過國慶遊行及嘉年華會，展現自由、民主與團結精神，並藉由社區共同參與促進居民交流，凝聚社區向心力。

精華 FAQ

  • 活動將於7月4日上午9時從Mesa Robles Middle School出發遊行，沿Stimson Avenue北上至William Steinmetz Park；嘉年華會則在同日下午10時至1時於公園舉行。

  • 因2026年適逢美國建國250周年，屬於重要歷史里程碑。主辦方希望透過國慶活動展現自由、民主與團結精神，也促進哈岡居民交流與社區凝聚力。

  • 現場將有經典老爺車展、文化表演、創意氣球、兒童臉部彩繪、美食餐車，以及社區公益攤位、學童藝術競賽、親子遊戲與社區服務展示等項目。

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