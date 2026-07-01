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南加州淡江校友會獲世界年會主辦權 許宗由當選新會長

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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南加州淡江大學校友會召開2026年年中理事會議，宣布承辦下一屆淡江大學「世界校友...
南加州淡江大學校友會召開2026年年中理事會議，宣布承辦下一屆淡江大學「世界校友年會」。（主辦單位提供）

加州淡江大學校友會6月28日召開2026年年中理事會議，會中宣布已獲淡江大學授權，承辦淡江大學世界校友會聯合會「世界校友年會」，相關提案經全體理事一致通過；理事會並依章程完成2027年會長改選，由許宗由當選新任會長。

淡江世界校友會榮譽總會長段相蜀表示，淡江大學世界校友會聯合會自2008年創辦「世界校友年會」，首屆於中國上海舉行，其後陸續於馬來西亞吉隆坡等地舉辦全球校友年會及聯誼活動。本次由南加州淡江大學校友會取得主辦權，將負責籌辦下一屆﹂世界校友年會」。他並表示，2006年淡江世界校友總會成立時，即由其主導推動，期盼全球校友攜手合作，凝聚情誼，共同辦好這次盛會。

現任會長張驥於會中報告2026年上半年會務推展及活動成果，並感謝全體理監事及校友長期支持與參與，使各項會務順利推展。新當選的2027年會長許宗由表示，未來將秉持和諧與團結理念，持續促進校友交流、強化組織凝聚力，並規畫多元活動，提供更完善的交流平台與服務，期盼在全體校友共同努力下，進一步提升校友會的向心力與影響力。

南加州淡江大學校友會完成2027年會長改選，由許宗由（左）當選新任會長，與現任會...
南加州淡江大學校友會完成2027年會長改選，由許宗由（左）當選新任會長，與現任會長張驥（右）共同展示選舉結果。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 會中最重要的決議，是確認南加州淡江大學校友會已獲母校授權，正式承辦淡江大學世界校友會聯合會的下一屆世界校友年會，且相關提案獲全體理事一致通過。

  • 依照校友會章程完成改選後，許宗由當選2027年新任會長，將接續帶領會務發展，並在和諧團結的基礎上推動校友交流與組織凝聚。

  • 許宗由表示，未來將持續促進校友交流、強化組織凝聚力，並規畫更多元活動與服務平台，期盼提升校友會的向心力與整體影響力。

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