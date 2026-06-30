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MHG慈悲基金會 別開生面辦AI講座

記者張宏／洛杉磯即時報導
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MHG慈悲基金會創始人羅麗惠（前左一）希望藉此讓大家獲得內心平靜。（主辦方提供）
MHG慈悲基金會創始人羅麗惠（前左一）希望藉此讓大家獲得內心平靜。（主辦方提供）

MHG慈悲基金會日前在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導如何在工作中運用AI事半功倍，同時邀請西來寺住持慧東法師傳遞佛語，讓大家洗滌內心煩惱。

現場匯集200多學生和想了解AI知識的成人，基金會創始人羅麗惠（Kitty Lo）表示，AI是現在生活不可少的工具，希望借助這次講座，能提升大家使用AI的技能和效率。同時她作為佛光會新港灘分會會長，邀請慧東法師舉辦浴佛活動，幫助佛教本地化和年輕化。「現代人壓力很大，借助浴佛能獲得內心的平安，洗滌煩惱」。

慧東法師用英文講授佛語，他表示，佛誕節剛過去不久，借助浴佛讓每個人種善根，借助儀式讓年輕人能沉靜內心。尤其這種方式和現代年輕人節奏快、娛樂性強的生活形成很大反差，有助身心健康。

本次活動導師是基金會執行長周信忠，他是AI專家。周信忠表示，雖AI短期內難以取代大學教育，但已大幅提升自學效率，AI讓傳統教育從「線性學習」走向「加速循環」，未來大學教育可能幾個月就能完成。職場競爭力不再只是會做PPT或寫報告，而是能提出創新想法，並善用AI完成複雜工作流程。使用者可先設定學習目標，再將PDF、網頁、影片等資料匯入Google NotebookLM，由AI自動整理重點、建立思維導圖、生成學習指南、測驗及記憶卡，並透過持續提問與互動，加快理解與吸收知識。

ChatGPT等生成式AI也逐漸成為專業工作助手，可協助製作簡報、撰寫Excel函數、分析資料，甚至生成程式碼。使用者還能將完整工作流程封裝成可重複使用的「Skill」，未來只需一句指令，即可自動完成資料整理、圖表製作、分析報告到PPT輸出的整套作業。未來最有價值的人，不是最會操作軟體的人，而是最懂得設計流程、整合AI與自動化的人。

MHG慈悲基金會26日在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導大家...
MHG慈悲基金會26日在聖塔安那舉辦一場別開生面的學生導師活動，邀請專家教導大家如何在工作中運用AI事半功倍，同時邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語，洗滌內心煩惱。（主辦方提供）

慧東法師（前右一）主持浴佛儀式。（主辦方提供）
慧東法師（前右一）主持浴佛儀式。（主辦方提供）

MHG慈悲基金會26日邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語，讓大家透過香湯灌沐悉達多太...
MHG慈悲基金會26日邀請西來寺主持慧東現場傳遞佛語，讓大家透過香湯灌沐悉達多太子聖像。（主辦方提供）

年輕人除拿獎學金，還能有導師定期傳授新知識和感受內心平靜 。（主辦方提供）
年輕人除拿獎學金，還能有導師定期傳授新知識和感受內心平靜 。（主辦方提供）

活動匯集200多學生和想了解AI知識的成人。（主辦方提供）
活動匯集200多學生和想了解AI知識的成人。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動結合AI講座與浴佛儀式，邀請專家教導如何提升工作效率，也請慧東法師以英文講授佛語，讓參與者在學習科技之餘獲得心靈安定與反思。

  • 現場匯集兩百多名學生與對AI有興趣的成人，基金會創始人羅麗惠與執行長周信忠共同推動活動，並邀請西來寺住持慧東法師分享佛法與浴佛意義。

  • 周信忠認為AI已大幅提升自學效率，未來教育與工作將更倚重流程設計、資料整合與自動化，真正重要的是能提出創新想法並善用AI完成複雜任務。

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