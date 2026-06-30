物理治療師也能扎針？中醫界反對

南加州多個中醫團體反對加州AB 2497法案，認為該法案若通過，可能會對病患安全造成風險。（加州中醫聯合公會提供）

一項擬擴大物理治療師（PT）執業範圍的加州 AB 2497法案，近日再度引發中醫及針灸界關注。儘管法案今年未能通過，但南加州多個中醫團體28日在羅斯密舉行記者會，呼籲公眾持續關注相關立法進展，認為類似提案未來仍可能再次提出。

反對團體指出，AB 2497法案擬將使用針具進行組織穿刺等技術納入物理治療師執業範圍。雖然外界過去多以「乾針療法」（Dry Needling）或「肌肉內手法治療」（Intramuscular Manual Therapy）稱呼相關技術，但中醫界認為，其實際操作方式與針灸相近，若缺乏完整訓練，恐對病患安全造成風險。

加州中醫聯合公會理事長李安岳表示，中醫界反對相關法案，並非出於職業競爭，而是基於病患安全考量。

李安岳指出，目前加州針灸師需接受約3000小時專業教育及臨床訓練，並通過執照考試後才能執業；物理治療師若未接受完整針灸教育，卻可進行針刺治療，令人憂心。

他表示，外州曾出現因乾針操作不當而造成氣胸、刺傷血管、內臟甚至其他嚴重併發症的案例。

資深針灸醫師陳大偉指出，目前全美50州中，已有47州允許物理治療師執行相關針刺技術，僅剩加州、紐約州及夏威夷州尚未開放。由於支持團體長年推動立法，中醫界擔心法案未來仍可能捲土重來。

出席記者會的加州第56選區州眾議員Lisa Calderon辦公室代表Stephen Coronel表示，經過與地方中醫界長期溝通後，州眾議員最終決定不支持AB 2497法案。

不過，支持法案的加州物理治療協會（CPTA）則表示，AB 2497旨在「現代化」加州物理治療執業法，讓患者能更及時獲得治療。協會認為，使用針具進行組織穿刺等技術，已在美國多數州納入物理治療師執業範圍，屬於具有科學證據支持的治療方式。