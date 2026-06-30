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徐學思作品 獲選作曲家協會演奏大會

記者楊青／洛杉磯報導
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徐學思在好萊塢錄音棚工作中。（徐學思提供）
徐學思在好萊塢錄音棚工作中。（徐學思提供）

由南加州華裔作曲家徐學思創作的鋼琴與二胡二重奏《錫景新織》，近日獲選2026年美國作曲家與配器家協會（ASMAC）年度音樂演奏大會，7月將在洛杉磯登場演出。徐學思也是本屆選拔中唯一入選的華人作曲家。

《錫景新織》全長約7分鐘，以江南水鄉的千年變遷作為創作底色，二胡的悠遠與鋼琴的清澈和疏朗，兩種樂器，一古一今。中國的二胡訴說著江南千年的柔情與人文底蘊，西洋的鋼琴則敲動時代的創新、中國開放與世界接軌的脈動。

「對於我來說，二胡，是江南的記憶；鋼琴，則猶如時代的心跳。」徐學思說，中國元素如今已不再只是西方音樂界眼中的「新奇」，而已成為國際音樂創作的音符和重要組成部分。華人作曲家所擁有的獨特文化思維與音樂語言，正是國際樂壇最重視的「個人聲音」，也是華人音樂創作者的重要優勢。

徐學思出生於上海，4歲開始學習鋼琴，上海音樂學院作曲系畢業後來美深造，先後獲伊利諾大學香檳分校作曲碩士和佛羅里達大學作曲博士。他的嚴肅室內樂創作作品近年多次入圍美國獎（The American Prize），並榮獲過ASCAP 基金會榮譽獎；他同時活躍於好萊塢影視配樂及電腦輔助配器等前沿交叉領域，斬獲多項國際電影節最佳原創配樂獎。

「在高壓、高商業化水準的影視工業中，保持創造力、商業敏銳度和技術掌控力，都非常重要。」徐學思認為，中國音樂教育偏向「選拔制度」，重視天賦與專業訓練；美國則更強調興趣與熱愛。中國培養出的學生通常擁有紮實技術，美國學生則擁有更自由、更具創造力的思維，兩種教育方式各有優勢，而中美兩國的教育，鑄造今天的他。

目前定居洛杉磯，徐學思在繼續室內樂創作和參加好萊塢影視配樂創作的同時，擔任加州非營利藝術基金會董事和駐團作曲家，目前正與舊金山和史丹福大學等組織合作，規劃音樂療癒系列音樂會和春季音樂季，希望透過音樂幫助大眾。

徐學思（右）與好萊塢導演Nate Huntley（左）在一起，他們合作的《Mee...
徐學思（右）與好萊塢導演Nate Huntley（左）在一起，他們合作的《Meet Rude》獲得多項國際電影節獎。（徐學思提供）

精華 FAQ

  • 入選的是鋼琴與二胡二重奏《錫景新織》，作品全長約7分鐘，以江南水鄉的千年變遷為創作底色，結合中西樂器語言，獲選2026年ASMAC年度音樂演奏大會。

  • 作品以二胡象徵江南的柔情與人文底蘊，鋼琴則代表時代創新與中國走向世界的脈動，一古一今相互呼應，形成兼具地域記憶與現代感的音樂敘事。

  • 徐學思出生上海，後赴美取得多項作曲學位，長年從事室內樂與影視配樂創作，並獲多項獎項。他強調中國文化思維與個人聲音，認為中美教育共同塑造了自己。

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