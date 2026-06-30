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遭時速112哩車撞上 亞裔警官殉職

記者王若然／洛杉磯報導
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霍克曼及多個單位29日舉行記者會，發布破案訊息。（洛杉磯縣檢察長辦公室）
霍克曼及多個單位29日舉行記者會，發布破案訊息。（洛杉磯縣檢察長辦公室）

在去年一起交通事故中，洛杉磯亞裔警官Shiou Deng因公殉職。當時他正準備下車幫助處理一起車禍，卻被另一輛車撞上，最後不治身亡。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）29日舉行記者會發布，當天上午已將嫌疑人拘捕，並即以兩項二級謀殺罪起訴他。

洛縣檢察長辦公室以及加州高速路巡警、洛杉磯市警局聯合發布記者會，稱29日早上逮捕36歲的Mario Joseph Bickham。經調查，事發時，他以時速112哩開車在高速路上，嚴重超速。他開車撞到Deng以及另一名司機Jesus Garcia；Garcia當場死亡，Deng被送醫後不治身亡。

事發在去年6月23日凌晨約1時54分的405號公路西洛杉磯段。當時Garcia剛從超市下班回家，在高速路上發生車禍。一輛時速70哩的車子為躲避Garcia的車而撞在隔離帶上。Garcia停下車。這時，Deng在發現這輛拋錨車輛後立即停了下來，並打開巡邏車尾燈以疏導交通。當他下來準備提供援助時，卻被Bickham駕駛的尼桑車撞倒，前方的Garcia也被撞倒，兩人身亡。霍克曼說，在事故發生前，有33輛車在看到警車巡邏燈後，均安全繞開離去，唯獨嫌疑人的車造成事故。

霍克曼說，高速路巡警和洛杉磯市警局經過一年縝密調查，最終判定，在出事前的五秒，Bickham的車速達到125哩每小時。而根據此前紀錄，他是一名超速慣犯，2024年起多次因此被開罰單，其中包括一起因他時速105哩，被高速路巡警攔下開罰單的經歷。然而他沒有讀駕駛學校，也沒有按時出庭。本案中不涉及藥物、酒精等物質影響。

霍克曼表示，檢方將向法官申請對嫌犯不得保釋的請求。

記者會上，Deng的親屬包括母親、兩個兄弟，從華盛頓特區和沙加緬度趕來參加。洛杉磯市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，Deng是一名優秀資深的警官，在警局工作26年。霍克曼稱，他有關懷、無私的精神，「今天不僅僅是有關逮捕嫌犯，還是為紀念Shiou Deng。」

在Deng去世後，大批哀悼者聚集在他任職的西洛杉磯警局外，追思並紀念他。同事和朋友們回憶說，他是一位真心希望為社會帶來改變的警察。有些人提到，即使在洛杉磯南區擔任幫派警員、面對艱巨挑戰時，他也始終沒有失去樂觀開朗的態度。

Shiou Deng在去年一起事故中，因公殉職。（洛杉磯市警局）
Shiou Deng在去年一起事故中，因公殉職。（洛杉磯市警局）

精華 FAQ

  • 他當時正準備下車協助處理405號公路上的車禍，並已打開巡邏車尾燈疏導交通，卻被超速駕駛的車輛撞倒，送醫後仍宣告不治。

  • 洛縣檢察長辦公室已逮捕36歲的Mario Joseph Bickham，並以兩項二級謀殺罪起訴，另表示將向法官申請讓他不得保釋，以確保後續審理。

  • Deng在洛杉磯市警局服務26年，是資深警官，曾在南洛杉磯等艱困地區任職。同事與親友形容他熱心、無私，始終希望為社會帶來正面改變。

亞裔 洛杉磯 洛縣

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