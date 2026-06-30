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加州台灣同鄉聯誼會 劉煥君接任會長

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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加州台灣同鄉聯誼會會長交接，在駐洛經文處長馬博元（右四）等人見證下，由卸任會長儲...
加州台灣同鄉聯誼會會長交接，在駐洛經文處長馬博元（右四）等人見證下，由卸任會長儲錦琪（左四）交棒給新任會長劉煥君（右三）。（記者謝雨珊／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會28日晚在Hilton Arcadia飯店舉辦第48屆年會及會長交接典禮，由卸任會長儲錦琪交棒給新任會長劉煥君。

儲錦琪表示，加州台灣同鄉聯誼會近年在她的率領下，組織「回台致敬參訪團」拜會台灣多個縣市政府，並特別在海外活動中展示六都市旗以推廣台灣文化。未來也期望該會可以進一步跟主流社團靠近與交流。

劉煥君表示，聯誼會每兩年舉辦一次年會，透過活動促進與各界交流互動，不僅讓僑界認識新一屆團隊，也強化與相關組織之間的合作關係。

她指出，接任後將延續「時時關心台灣、處處服務鄉親」宗旨，接下來也將在任內推動「傳承、團結、創新、服務」的目標，進一步凝聚僑界力量並培育年輕世代。同時，她也希望擴大與不同族裔社團的連結，深化跨族群交流與合作，提升台灣社群在當地主流社會的能見度與影響力，共同分享經驗、互助成長，在美國實現更穩健發展與「美國夢」。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元當晚偕同夫人一起出席並致詞表示，長年以來，加州台美聯誼會前輩對台灣的支持與關懷從未間斷，過去20多年來，也多次受到不同地區聯誼會前輩們的照顧與協助，令人深表感謝。他強調，辦事處將持續作為堅實後盾，只要是有助於台灣發展與國際連結的事項，都將不遺餘力支持。

當天現場近百人齊聚歡慶，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州州眾議員方樹強（Mike Fong）也到場見證。

聯邦眾議員趙美心（中）頒發獎狀給卸任會長儲錦琪（左）及接任會長劉煥君（右）。（記...
聯邦眾議員趙美心（中）頒發獎狀給卸任會長儲錦琪（左）及接任會長劉煥君（右）。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 該會在Hilton Arcadia飯店舉辦第48屆年會及會長交接典禮，由卸任會長儲錦琪正式交棒給新任會長劉煥君，現場近百人到場參與見證。

  • 她任內組織「回台致敬參訪團」拜會台灣多個縣市政府，也在海外活動中展示六都市旗推廣台灣文化，並期待未來能更靠近主流社團交流。

  • 劉煥君表示將延續關心台灣與服務鄉親的宗旨，推動傳承、團結、創新、服務，並擴大與不同族裔社團連結，提升台灣社群能見度。

加州 洛杉磯

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