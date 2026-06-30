加州台灣同鄉聯誼會 劉煥君接任會長

加州台灣同鄉聯誼會會長交接，在駐洛經文處長馬博元（右四）等人見證下，由卸任會長儲錦琪（左四）交棒給新任會長劉煥君（右三）。（記者謝雨珊／攝影）

加州 台灣同鄉聯誼會28日晚在Hilton Arcadia飯店舉辦第48屆年會及會長交接典禮，由卸任會長儲錦琪交棒給新任會長劉煥君。

儲錦琪表示，加州台灣同鄉聯誼會近年在她的率領下，組織「回台致敬參訪團」拜會台灣多個縣市政府，並特別在海外活動中展示六都市旗以推廣台灣文化。未來也期望該會可以進一步跟主流社團靠近與交流。

劉煥君表示，聯誼會每兩年舉辦一次年會，透過活動促進與各界交流互動，不僅讓僑界認識新一屆團隊，也強化與相關組織之間的合作關係。

她指出，接任後將延續「時時關心台灣、處處服務鄉親」宗旨，接下來也將在任內推動「傳承、團結、創新、服務」的目標，進一步凝聚僑界力量並培育年輕世代。同時，她也希望擴大與不同族裔社團的連結，深化跨族群交流與合作，提升台灣社群在當地主流社會的能見度與影響力，共同分享經驗、互助成長，在美國實現更穩健發展與「美國夢」。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長馬博元當晚偕同夫人一起出席並致詞表示，長年以來，加州台美聯誼會前輩對台灣的支持與關懷從未間斷，過去20多年來，也多次受到不同地區聯誼會前輩們的照顧與協助，令人深表感謝。他強調，辦事處將持續作為堅實後盾，只要是有助於台灣發展與國際連結的事項，都將不遺餘力支持。

當天現場近百人齊聚歡慶，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州州眾議員方樹強（Mike Fong）也到場見證。

聯邦眾議員趙美心（中）頒發獎狀給卸任會長儲錦琪（左）及接任會長劉煥君（右）。（記者謝雨珊／攝影）