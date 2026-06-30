憂野火 消防員與河濱縣府反對高壓線穿越坦密庫拉

加州消防員工會與河濱縣縣政委員會近日共同表達反對立場，反對穿越坦密庫拉高壓輸電線工程項目。（取自連署請願官網）

CBS電視台報導，加州 消防員工會與河濱縣政委員會近日共同表達反對立場，反對穿越坦密庫拉（Temecula）高壓輸電線工程，認為可能增加山火 風險，並衝擊當地居民生活及自然環境。

這項名為Golden Pacific Powerlink計畫，擬興建一條全長約150哩的500千伏高壓輸電系統，路線將從帝王谷變電站出發，穿越包括坦密庫拉著名的葡萄酒鄉。

因高壓輸電線將穿越多個居民區及野火高風險地帶，該計畫提出後就遭到沿線社區強烈反對，尤其是坦密庫拉社區居民。2026年5月底，數百居民湧入坦密庫拉市議會，公開表達對這項高壓輸電線計畫的憂慮。事實上，市府領導層也對該計畫提出類似反對意見。

Change.org網站上一項名為「拯救坦密庫拉：阻止在Temecula Creek沿線興建高壓輸電塔」的連署請願，已有近9800人簽名。

報導指出，反對擬議中的坦密庫拉高壓輸電線項目陣營，日前獲得兩大重量級盟友支持：河濱縣政委員會及當地加州消防廳消防員工會。