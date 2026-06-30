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培育女性領袖 蒙市商會重啟獎學金選美

記者朱敏梓/蒙特利公園市報導
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蒙市商會與歷屆佳麗、導師團隊及2026年洛杉磯華埠小姐代表共同出席記者會，宣布蒙...
蒙市商會與歷屆佳麗、導師團隊及2026年洛杉磯華埠小姐代表共同出席記者會，宣布蒙市獎學金選美重啟，盼培育新一代青年女性領袖。（記者朱敏梓/攝影）

停辦14年的蒙特利公園市商會獎學金選美比賽回歸。商會28日宣布，重新啟動這項歷史悠久的社區傳統活動，並強調新一屆選美將以「領導力發展、文化傳承及青年賦能」為核心，不再只是外貌競賽，而是結合獎學金、社區服務與個人成長的平台，培育新一代女性領袖。

本屆獎學金選美將分為青少女組（14至17歲）及成人組（18至28歲），比賽預定於2026年10月10日下午5時至8時，在蒙市Courtyard by Marriott酒店舉行。

參賽資格包括居住、工作、就讀於蒙市（兼職亦可），或完成商會五小時社區服務者皆可報名。評選項目包括自我介紹（可穿著晚禮服或傳統服飾）、才藝表演及晚禮服問答三大部分。參賽入選者都將接受8月至9月為期八周的專業培訓。

商會主席涂可萌（Joleen Tu）在記者會上表示，商會於2025年9月完成重組，目前設有13位董事及五個委員會。重啟獎學金選美是商會的重要里程碑，希望透過八周培訓及社區參與，提升參賽者溝通能力、領導力與公共服務精神，培養更多願意回饋社區的青年人才。

蒙特利公園市商會28日舉行記者會，宣布停辦14年的蒙市獎學金選美比賽正式復辦。商...
蒙特利公園市商會28日舉行記者會，宣布停辦14年的蒙市獎學金選美比賽正式復辦。商會主席涂可萌（前排右三）與商會幹部介紹活動理念及未來規畫。（記者朱敏梓/攝影）

商會副主席章新汶（Florence Tsao）表示，教育、自信與溝通能力是培養未來領袖不可或缺的要素，希望透過比賽協助年輕女性發掘潛能、建立自信。

商會營運總監Peter Lim回顧推動選美比賽復辦歷程，特別感謝市長楊安立對此大力支持，讓停辦14年的活動得以重新啟動。

記者會也邀請多位歷屆佳麗分享參賽心得。1987年蒙特利公園小姐Dawn Rock指出，該活動多年來是社區重要傳統，歷屆佳麗曾代表蒙市參與各項社區節慶、公益活動及玫瑰花車遊行，成為推廣城市形象的重要大使。

2026年洛杉磯華埠小姐冠軍葉美恒分享選美心得，鼓勵有興趣的年輕女性勇於挑戰自我...
2026年洛杉磯華埠小姐冠軍葉美恒分享選美心得，鼓勵有興趣的年輕女性勇於挑戰自我，透過選美培養自信、領導力與溝通能力。（記者朱敏梓/攝影）

曾獲香港小姐亞軍的林穎嫺（Wing Dupont），以及2026年洛杉磯華埠小姐團隊，包括冠軍葉美恒（Victoria Yip）、第一公主黎涵姿（Ashley Lai）及第二公主沈美珊（Michelle Sheen）也分享自身經驗。她們一致表示，選美最大的價值並非競爭，而是在過程中建立自信、培養領導能力、拓展人際關係，鼓勵參賽者保持真實、自信展現自我。

市長楊安立呼籲社區持續支持，包括參與活動、擔任志工、企業贊助及鼓勵符合資格的青年踴躍報名。

蒙市市長楊安立表示，希望重啟的獎學金選美不只是爭奪皇冠，更能成為培養青年領導力、...
蒙市市長楊安立表示，希望重啟的獎學金選美不只是爭奪皇冠，更能成為培養青年領導力、服務社區及促進個人成長的平台。（記者朱敏梓/攝影）

精華 FAQ

  • 商會希望把活動從單純外貌競賽轉為培育平台，透過獎學金、社區服務與專業訓練，提升參賽者的溝通、領導與公共服務能力。

  • 參賽者須居住、工作或就讀於蒙市，兼職亦可，或完成商會五小時社區服務。比賽分青少女組與成人組，預定2026年10月10日舉行。

  • 多位歷屆佳麗指出，選美重點不在競爭輸贏，而是在過程中建立自信、拓展人脈並培養領導力，也能成為推廣城市形象的重要力量。

蒙特利公園市 蒙市商會

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