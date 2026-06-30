大熊湖網紅國鳥白頭鷹2幼鷹首次飛行 1隻跌落

被譽為國鳥網紅的大熊湖白頭鷹一家迎來重要時刻，兩隻幼鷹都第一次展翅飛上天空；不過，其中一隻的首次飛行竟是意外跌落鷹巢後發生的。（FOBBV官網）

KTLA電視台新聞報導，過去幾天，被譽為國鳥網紅的大熊湖（Big Bear）白頭鷹一家迎來重要時刻，兩隻幼鷹都完成第一次展翅飛翔；不過，其中一隻首次飛行竟是意外跌落鷹巢後發生的。

白頭鷹Shadow和Jack夫婦的幼鷹之一Luna，在29日上午完成了一次「信心一躍」。據大熊谷之友（FOBBV）鷹巢直播團隊表示，Luna以「優美的飛行姿態」飛到附近一棵樹上，而它的父親Shadow早已在那裡等候著。FOBBV工作人員還強調，Luna毫不猶豫，彷彿天生就知道自己一定能做到。

Luna的手足Sandy則經歷一段較為驚險的首次飛行。它因一次「意外離巢」，短暫飛行後跌落巢外，一度讓關注白頭鷹一家直播的粉絲們驚慌不已。

FOBBV表示，28日上午約11時24分，Sandy與Luna當時都站在鷹巢前方的平台上。就在Luna試圖跨過Sandy返回鳥巢時，意外發生了。

這個跨越動作導致Sandy失去重心，從平台滑落到下方的樹枝間。幾分鐘後，它成功掙脫卡住的樹枝，並降落到下方，這時工作人員仍能聽見它發出陣陣叫聲。

觀看直播的粉絲Christie Schultz在FOBBV臉書留言：「我差點心臟病發作了。Sandy倒掛在樹枝上大約7分鐘，最後才張開翅膀一路掉了下去。」

意外發生後幾分鐘內，雌鷹Jackie立即飛到巢鷹下方，守護並留意Sandy的情況。

上午11時30分左右，直播鏡頭拍到Sandy從巢樹附近飛往另一處超出鏡頭範圍的地方，因此無法確認最後降落位置。

FOBBV表示，Sandy經歷的是鷹類專家所稱的 「fludge」，即幼鷹因意外跌落，而被迫展開人生第一次飛行，而非在準備就緒後正常離巢。不過，從Sandy的飛行情況來看，它的狀態相當良好。由於首次飛行會消耗大量體力，研判它正在某處休息，恢復這場意外冒險所耗費的精力。

FOBBV於29日表示，工作人員聽見雌鷹Jackie與一隻研判為Sandy的幼鷹彼此遠距鳴叫互動。隨著兩隻幼鷹逐漸熟悉棲息地、自在地四處活動，觀賞巢穴直播的粉絲未來可望看到更多一家團聚畫面。

報導指出，一般而言，白頭鷹幼鷹約在出生後10至14周完成離巢。Sandy與Luna於2026年復活節當天孵化，目前已接近12周大，正值首次展翅飛翔階段。