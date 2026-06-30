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國慶將至 市境內禁放煙火、勿重點啞炮、炸傷這樣做…

記者楊青/波莫那報導
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洛縣消防局消防隊長Katon（右）和波莫那谷醫療中心創傷服務部醫學主任Jimen...
洛縣消防局消防隊長Katon（右）和波莫那谷醫療中心創傷服務部醫學主任Jimenez（左）示範煙火安全使用方式，並教導民眾在救護人員抵達前如何正確急救。（記者楊青/攝影）

本周末即將登場的美國建國250周年慶祝活動預期空前盛大。洛杉磯縣消防局和聖蓋博谷醫療中心29日聯合呼籲民眾注意煙火燃放安全，同時提醒煙火意外往往在瞬間發生，其中九成傷害竟來自合法煙火。

消防及創傷醫療專家當天特別示範煙火安全使用方式，並教導民眾在救護人員抵達前如何正確急救。

洛縣消防局消防隊長Aaron Katon表示，不少民眾誤以為「合法煙火」代表安全，但事實並非如此。消防局統計，約90%的煙火受傷案例，由合法煙火造成。

美國消費品安全委員會最新統計，全美一年約有1萬3000人因煙火受傷送急診，其中近半為燒燙傷。所有傷害中，燒傷占38%，受傷部位以手部及手指最多，占35%；其次是頭部、臉部及耳朵，占22%。15歲至24歲青年族群受傷比率最高，占31%，其次為25歲至44歲成年人30%。

Katon表示，煙火可能在數秒內將歡樂慶典變成悲劇，不僅可能造成嚴重傷害，也容易引發住宅火警及山火

消防局提醒，洛杉磯市境內禁止民眾持有及施放任何煙火，包括合法煙火；洛杉磯縣非建制地區同樣全面禁止燃放煙火。Katon表示，加州僅允許經州消防局核准、貼有「Safe and Sane」標誌的地面型煙火販售，且僅限部分城市合法販售。今年核准商家自6月28日中午起至7月6日中午可販售，但各城市仍可自行縮短販售期間。

至於空中煙火、沖天炮、鞭炮、羅馬燭光（Roman Candles）、天女散花火箭及鋼絲仙女棒等，均屬非法煙火。販售、持有或施放非法煙火，最高可處5萬美元罰款、最長一年徒刑，或兩者併罰。

波莫那谷醫療中心創傷服務部醫學主任Michael Jimenez表示，許多民眾尤其是青少年，常因煙火未立即爆炸而誤以為是「啞炮」，靠近查看或重新點燃，結果煙火突然爆炸造成嚴重傷害。他建議民眾不要讓兒童單獨施放煙火；未爆煙火切勿重新點燃；保持安全距離觀看煙火；配戴護目鏡可降低眼睛受傷風險。

Jimenez醫師特別提醒，若發生煙火燒傷，在救護人員到達前，可依照以下方式急救：立即遠離火源；持續用流動冷水衝洗燒傷部位約20分鐘；不要使用冰塊直接冰敷，以免造成二度傷害；不要塗抹牙膏、奶油、醬油或偏方；以乾淨紗布或毛巾輕輕覆蓋傷口。若傷及眼睛、臉部、大面積燒傷或出血不止，立即撥打911送醫。

他也提醒，如果衣物起火，應牢記「Stop、Drop、Roll（停下、趴下、翻滾）」原則，迅速將火勢壓熄。

精華 FAQ

  • 洛杉磯市境內禁止民眾持有與施放任何煙火，縣內非建制地區也全面禁放。州核准的Safe and Sane地面型煙火僅限部分城市、且仍受販售期間限制。

  • 消防局指出，約九成煙火受傷案例來自合法煙火，許多人誤以為合法就安全。常見傷害包括燒燙傷，手指、手部、頭臉與耳朵最容易受傷。

  • 若燒傷，應先遠離火源並以流動冷水沖洗約20分鐘，勿用冰塊或偏方；未爆煙火不要重點。若傷及眼睛、臉部或大面積出血，應立即打911送醫。

加州 山火

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